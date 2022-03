Cameroun – Algérie : les Verts à pied d’œuvre en Guinée-équatoriale

Le grand rendez-vous face au Cameroun, dans le cadre de la première manche des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, approche d’un grand pas. Depuis hier soir à Malabo, en Guinée Equatoriale, leur stage de préparation en prévision de la grande empoignade a débuté ce matin.

C’est au pays dont la sélection a stoppé la belle série de 35 matchs sans défaite que les Verts ont choisi de peaufiner leur préparation avant la double confrontation contre les Lions Indomptables. Le premier entrainement a été effectué sur une pelouse que Mahrez, M’bolhi, Mandi ou encore Slimani et Feghouli connaissent bien, où ils avaient disputé la CAN-2015 qui s’était déroulée conjointement en Guinée-Equatoriale et au Gabon.

Les Verts sont donc rentrés dans le vif du sujet. La concentration bat son plein au sein du groupe et les joueurs ne pensent que de réaliser une bonne opération à Douala afin de prendre une sérieuse option pour la qualification pour le Mondial, avant de disputer la deuxième manche le 29 marche prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida à partir de 21h30.

Un premier entrainement qui a été marqué par la présence de tous les joueurs, au grand soulagement du sélectionneur national.

Le staff technique passe à la vitesse supérieure

Ce matin, et après une séance vidéo, qui s’est déroulée au niveau de leur lieu de résidence, les hommes de Djamel Belmadi ont pris la route en direction du stade de Malabo (Estadio de Malabo) pour effectuer leur première séance d’entraînement.

C’est à 11h35 précisément, que le travail a débuté avec le traditionnel exercice de jongle, suivi d’un tour de piste, avant d’attaquer quelques ateliers techniques avec l’effectif scindé en deux groupes, au moment où les trois gardiens, M’bolhi, Oukidja et Zeghba ont rejoint une des cages pour s’adonner à leurs gammes sous la houlette du duo Aziz Bouras et Mohamed Benhamou.

Le coach national donne de la voix, incitant les joueurs à se dépenser davantage afin d’accélérer leur adaptation aux conditions climatiques, entre autre la grande chaleur et le tau d’humidité élevé.

A 12h07, les joueurs ont entamé un toro en trois temps au beau milieu du terrain, entrecoupé par deux pauses fraîcheur puis enchaînant des séquences de balles arrêtées et des combinaisons en phases défensive et offensive, avant que le sélectionneur national ne siffle la fin de la séance à 13h05.

Retour à l’hôtel, déjeuner, sieste et rebelote pour une autre séance vidéo (17h00) qui sera suivie du second entraînement de cette première journée à Malabo (18h00), le tout dans une ambiance très conviviale et une grande détermination de la part des joueurs.