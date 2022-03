Cameroun – Algérie : les travailleurs du stade passent aux menaces

À quelques jours de la rencontre de l’équipe d’Algérie face au Cameroun pour le compte des barrages qualificatifs à la coupe du monde 2022, la situation à Douala prend un tournant inattendu.

En effet, des médias camerounais ont mis la lumière sur une problématique engendrée par la fédération africaine du football et qui pourrait perturber le bon déroulement du match des verts face aux Lions Indomptables. Les stadiers du stade Japoma à Douala se sont organisés pour exprimer leur ras-le-bol quant aux promesses non tenues de la CAF. 500 stadiers ont participé à l’organisation de la coupe d’Afrique des nations au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, un travail qui ne semble pas être récompensé par l’instance de Patrice Motsepe.

Les principaux concernés parlent d’une somme de 500 mille francs CFA que le comité d’organisation de la CAN ne leur a pas encore versé. Le match barrage de l’équipe d’Algérie représente un bon moyen de pression pour ces stadiers qui ont lancé un ultimatum à la CAF. Pour eux, l’équation est simple : pas de salaire, pas de match barrage pour les deux équipes. Un autre problème qui vient s’additionner aux nombreux soucis qui caractérisent la ville de Douala.

Douala, une ville aussi hostile ?

La première pensée qui effleure la mémoire du public algérien quant à la ville de Douala est que cette dernière est une terre hostile aux algériens. Une chose que le maire de Douala 1er balaye d’un revers de la main dans une déclaration récente aux médias de son pays.

Jean-Jacques Lengue Malapa, actuel maire de Douala 1er, ouvre les portes de sa ville aux algériens en promettant un accueil chaleureux pour les coéquipiers de Riyad Mahrez et pour le public qui sera au rendez-vous lui aussi le 25 mars prochain « je ne suis pas la bouche la plus autorisée pour le dire, mais les Algériens seront chez eux à Douala 1er » dit-il avant de faire déclaration qui se veut fédératrice, rassurante et qui prône des valeurs universelles « Ici à Douala 1er, c’est le Cameroun en miniature, c’est l’acceptation de l’autre et le vivre en commun » ajoute-t-il avant de finir son intervention sur une remarque qui signale l’importance de la rencontre pour les Camerounais « le président de la république, Paul Biya, nous recommande d’accueillir les Algériens de la plus belle des manières, vraiment, les Algériens seront chez eux ici à Douala ».

Le match aller des verts se jouera le 25 mars prochain, les hommes de Belmadi auront la lourde tâche de renouer avec la victoire à l’extérieur. Pour ce faire, Belamdi devrait compter sur ses meilleurs éléments qui seront annoncés très prochainement dans sa conférence de presse dimanche prochain en Algérie.