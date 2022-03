Cameroun – Algérie : les premières réactions de Belmadi et de Mahrez

Après la victoire de l’équipe d’Algérie face au Cameroun pour le compte du premier march barrage de la coupe du monde, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, et le capitaine des verts, Riyad Mahrez sont revenu sur la performance ultra positive des Fennces. Lors de la conférence de presse d’après match, l’ailier algérien a rejeté d’emblée les déclarations qui mettent l’équipe algérienne d’ores et déjà en coupe du monde « on ne pense pas que c’est plié, on a fini un match, on l’a gagné certes, mais il y a un autre match, chez nous, qui nous attend » dit-il avant de signaler la dureté de la mission des verts à Douala « l’équipe du Cameroun est difficile à battre, c’est une équipe très solide, tout reste ouvert » déclare le joueur de Manchester City. Le coach algérien, Djamel Belmadi, est resté fidèle à son habitude d’être humble après chaque victoire de ces protégés.

Dans une réponse à une question qui relevait le résultat historique des verts, Belmadi a refusé de s’attribuer le mérite de cette victoire « c’est d’abord l’équipe d’Algérie qui a gagné, pas Belmadi. Nous sommes là pour donner de notre mieux, pour honorer le drapeau algérien et pour rendre fière ce peuple » dit-il dans un premier temps avant d’enchaîner « la victoire n’était pas facile, on a déployé tous nos efforts pour déjouer le Cameroun. C’est une équipe dangereuse quand elle a la main mise sur le ballon et surtout dans le carré de l’équipe adverse » explique le sélectionneur algérien. Belmadi a devancé la question des journalistes sur le schéma selon lequel les verts ont évolué ce soir « c’est un adversaire difficile, la preuve est qu’on a changé le schéma pour s’adapter le mieux à cette équipe camerounaise, on les respecte, car ils sont forts » annonce-t-il.

Un homme décisif

Lors de la conférence d’après match, les deux protagonistes algériens ont rendu hommage au seul buteur de la soirée, Islam Slimani « Il est à son 40ᵉ buts avec la sélection, je le sais parce qu’il me le dit souvent » a dit Riyad Mahrez le capitaine des verts avant de continuer « c’est un grand attaquant, il mérite d’être dans le même rang que Didier Drogba et autres grands attaquants mondiaux » finit-il. Belmadi a été sobre dans sa réponse quant à la belle présentation d’Islam Slimani mais sans le priver d’éloges « c’est le travail de toute l’équipe, oui Islam est une légende » déclare clairement le sélectionneur des verts.

L’équipe d’Algérie toque à la porte de la prochaine coupe du monde. Les coéquipiers de Mahrez devront livrer une autre bataille à Blida pour arracher définitivement le billet pour le prochain mondial. Une mission qui durera 90 min et qui sera l’occasion de redonner de la joie à un public qui était exceptionnel lors de ce safari en terre camerounaise.