Cameroun – Algérie : le signal fort de Sayoud à Belmadi

L’international Algérien Amir Sayoud rêve d’être retenu dans la liste des joueurs concernés par la double-confrontation face au Cameroun. Il envoie un signal fort au sélectionneur national Djamel Belmadi.

Dans une déclaration accordée à l’émission «Sada El-Malaeib», Amir Sayoud n’a pas caché d’exprimer son souhait d’être convoqué pour le prochain stage de l’équipe nationale en prévision de disputer la double-confrontation face au Cameroun la fin du mois en cours, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022. «Je crois que ma dernière consécration de la coupe Arabe avec la sélection nationale a augmenté ma côte, notamment dans mon pays. J’avoue que je suis devenu un joueur très apprécié dans mon pays après avoir contribué au sacre de l’EN », dira t-il d’emblée.

Poursuivant sa déclaration, il ajoute : «Je suis amplement satisfait de mon parcours réalisé avec la sélection nationale le mois de décembre dernier au Qatar. Je garde de très beaux souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Actuellement, j’ai pour ambition d’être retenu en sélection nationale A. C’est un rêve qui me tient toujours le cœur et j’espère pouvoir le réaliser. Même si je ne serait pas retenu, le plus important pour moi et de voir notre équipe nationale valider son billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde qui aura lieu au Qatar. » a-t-il indiqué.

Il est rappeler qu’Amir Sayoud s’est contenté par de rares apparitions lors de la coupe Arabe des nations qui a eu lieu au Qatar le mois de décembre dernier, mais il a pu inscrire un but historique lors de la finale de la compétition face à la Tunisie, contribuant ainsi à la consécration des Verts.

Il a enfin renoué avec les filets

Depuis le but qu’il a inscrit en finale de la coupe Arabe des nations face à la Tunisie, Amir Sayoud est resté muet pendant environ trois mois. Ce n’est qu’au dernier match ayant opposé son équipe Al-Taei à Al-Ahly, pour le compte de la 24e journée du championnat Saoudien, qu’il a enfin pu débloquer la situation et renouer ainsi avec les filets.

En effet, il a pu inscrire un but sur un excellent travail individuel. Il aura affiché sa grande ambition de revenir en force et prouver qu’il est encore loin d’être fini.

Mettant fin à trois mois de disette, l’ex-coqueluche des supporters Bélouizdadis sera sans doute doublement motivé pour la suite du parcours en championnat Saoudien avec son équipe. Il fera désormais en sorte d’inscrire d’autres buts pour espérer séduire le sélectionneur national Djamel Belmadi et être ainsi retenu pour le prochain important rendez-vous des Verts.

Pétris de qualités et un attaquant polyvalent, le natif de Guelma pourrait être une solution offensive pour Belmadi lors de la double confrontation face au Cameroun. On espère que le joueur puisse confirmer lors des prochains matchs avec son équipe afin que son souhait soit exaucé.