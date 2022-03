Cameroun – Algérie : Belmadi furieux contre certains responsables

Lors du point de presse qu’il a tenu hier matin au centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, le sélectionneur national Djamel Belmadi se dit furieux contre certains responsables qui ont dévoilé le programme de la préparation des Verts en prévision de la double-confrontation face au Cameroun, dans le cadre des barrages des éliminatoires pour la coupe du monde Qatar-2022. Il préfère travailler dans la discrétion pour l’intérêt de la sélection nationale.

En effet, une information a fuité de la fédération algérienne de football dévoilant le programme de la préparation de la sélection nationale en vue de l’important rendez-vous de la fin du mois en cours, au grand désarroi de Belmadi. «Franchement, je ne veux divulguer certaines informations. Je préfère travailler dans la discrétion pour l’intérêt de la sélection nationale qui s’apprête à disputer un important match face au Cameroun. Hélas, certains responsables ont divulgué notre programme de la préparation. », dira t-il.

Il est à noter que le président de la fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, s’est montré, lors de sa dernière sortie médiatique le 10 mars dernier, lui également furieux après que ladite information ait fuité de la FAF. Il a également révélé aux médias que Belmadi est très en colère.

Il hausse le ton envers les journalistes

Le moins que l’on puisse dire, c’est avec un ton élevé que le sélectionneur national a répondu à certaines questions des journalistes présents pour couvrir le point de presse hier. Ce qui reflète la grande pression qui est sur ses épaules, quelques jours seulement avant le rendez-vous décisif face au Cameroun.

Parmi les questions qui ont irrité Belmadi, c’est celles relatives aux joueurs écartés. Certains journalistes n’ont pas hésité à contester (indirectement) ses choix, mais le sélectionneur national répondra : «C’est ma méthode de travail. Ce sont des choix personnelles que je les assume».

Le premier responsable de la barre technique des Verts défend ses choix. Sa réponse était forte envers un confrère. «Vous n’êtes pas l’avocat de l’équipe nationale. Je vous affirme que la sélection est prête pour le prochain grand rendez-vous ».

Aucun commentaire sur l’arbitre

Par ailleurs, Djamel Belmadi a refusé de commenter la désignation de l’arbitre Botswanais Joshua Bondo pour officier le match aller Cameroun-Algérie. «Je n’ai rien à dire là-dessus », s’est-t-il contenté de dire.

Rappelons que la fédération algérienne de football a récusé l’arbitre en question dans une correspondance officielle formulée à la CAF. Et pour cause, Bondo a un mauvais antécédent avec les Verts lorsqu’il a officié le match face au Burkina-Faso à Marrakeche, dans le cadre de la phase des poules des éliminatoires pour la coupe du monde Qatar-2022. Mais elle n’a finalement pas reçu une réponse favorable de la part de la première instance du football Africain. Le Botswanais sera bel et bien au sifflet le 25 mars prochain au stade de Japoma.