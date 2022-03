Cameroun 0 – Algérie 1 : le coup de maître de Djamel Belmadi

La sélection algérienne de football a réalisé une précieuse victoire devant son homologue du Cameroun sur le score de (1-0), mi-temps (1-0) en match aller des barrages de qualification à la Coupe du monde 2022, disputé vendredi au stade de Japoma à Douala.

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamal Belmadi, a misé sur un plan défensif contre le Cameroun lors du premier tour de qualification de la Coupe du monde Qatar 2022, en alignant 5 joueurs dans la ligne de défense, dont 3 dans l’axe.

L’entraîneur Belmadi a surpris tout le monde en adoptant un plan différent lors du barrage contre le Cameroun, qui s’est déroulé au stade Japoma de Douala, vendredi soir. Un 5 – 4 -1 surprenant axé sur la défense, mais très efficace pour punir l’adversaire sur contre-attaque.

En effet, pour la première fois depuis sa nomination à la tête de la barre technique des « verts », Belmadi a misé sur 5 joueurs en défense, en alignant Hocine Benayada et Rami Bensbaini dans les couloirs droit et gauche, et dans l’axe, on trouve Abdelkader Bedrane, Aissa Mandi et Djamal Belamri, et derrière eux se trouve Rais Ouahab Mbolhi en gardien de but.

Le profil des trois défenseurs centraux était équilibré avec un Djamel Benlamri adroit sur les relances longues pour toucher rapidement l’attaquant central, à savoir Slimani, qui est idéalement un pivot bon dans les airs et capable de jouer en déviation pour les excentrés qui arriveront lancés.

Belmadi a également préféré inclure deux joueurs uniquement joueurs au niveau du milieu de terrain et dans l’entre jeu, à savoir Ramiz Zerrouki et Ismail bennaceur. Deux milieux excentrés et rapides, car le but était de pouvoir exploiter leur vitesse sur contre-attaque.

Tandis que le duo Youssef Belaili et Riyad Mahrez les aidait et revenait à l’arrière chaque fois que le ballon était avec les Camerounais. Cela justifie en quelque sorte l’absence des deux stars algériennes offensivement, vu leurs rôles important défensivement.

Un pari gagné

Sur le plan offensif, l’équipe s’est organisée généralement en 3-4-3 avec les deux latéraux qui montent d’un cran sur le terrain pour devenir des pistons et les deux milieux excentrés qui recentrent sur le terrain pour se rapprocher de l’attaquant de pointe.

Et comme prévu, le brillant attaquant du Sporting Lisbonne du Portugal, Islam Slimani, est titularisé en raison de sa grande expérience dans de tels matches. Il est considéré jusqu’à présent comme le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du monde avec 7 buts, avant le match d’hier. Un choix qui a porté ses fruits puisque SuperSlim était l’unique et seul buteur de la rencontre, d’une tête rageuse au point de penalty sur un service de Youcef Belaili.

D’un point de vue défensif, le 5-4-1 de Djamel Belmadi est assimilé au fameux bus que l’on gare devant le but. Avec une première ligne de cinq défenseurs et une deuxième de quatre joueurs, tous les espaces devant le gardien de but M’Bolhi étaient donc occupés, de quoi asphyxier les Camerounais, les inciter à prendre des risques et à se livrer pour mieux le sanctionner en contre.

Une fermeture des espaces devant le but qui a sérieusement compliqué la tâche de l’équipe adverse, car vu la densité des joueurs devant le but et leur proximité, il était très difficile de réaliser des décalages et de se procurer des occasions claires et dangereuses devant les buts de Rais M’bolhi, qui n’a pas eu à se démener pour garder ses cages vierges.

Et si Belmadi a décidé de ne pas s’aventurer et de changer de style de jeu contre les « lions » camerounais, il a en revanche conservé les mêmes noms des joueurs habitués à participer au onze de départ des « verts », sauf pour s’être appuyé sur le joueur de l’étoile du Sahel tunisien Ben Ayada à la place de Youcef Attal sur le côté droit de la défense, et c’est le seul changement dans le onze de départ habituel.

Certes, notre sélection a pris une option et a fait un grand pas vers la qualification, mais le billet pour le Qatar n’est pas encore en poche, et il faudra rester vigilants face aux Lions indomptables qui n’ont pas encore dit leur dernier mot.