Après 195 pays visités, Cameron Mofid dévoile ses 3 villes préférées en Afrique : l’une est en Algérie

À seulement 25 ans, l’Américain Cameron Mofid a réalisé ce que très peu d’êtres humains ont accompli : traverser les frontières et visiter les 195 pays reconnus de la planète. Ce record exceptionnel fait de ce jeune aventurier une référence incontournable pour les voyageurs en quête d’authenticité et de destinations hors des sentiers battus.

Parmi tous les continents qu’il a arpentés, l’Afrique lui a laissé une empreinte indélébile. De passage sur les médias internationaux pour partager ses plus beaux souvenirs de voyage, le globe-trotteur a dévoilé son top 3 des villes africaines coup de cœur — ces métropoles captivantes qui méritent une place de choix sur votre bucket list.

La grande surprise de cette sélection ? Une ville algérienne s’y hisse dans ce classement. Souvent méconnue du grand tourisme international, l’Algérie a littéralement conquis le jeune voyageur par la richesse de son patrimoine, l’immensité de ses paysages et la chaleur légendaire de son accueil.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage en Chine : Pékin durcit les règles, voici ce qui change dès le 15 septembre

Cameron Mofid place Constantine parmi ses villes préférée en Afrique

Cameron Mofid est revenu sur ses péripéties à travers l’Afrique. Fort de son expérience hors du commun — ayant arpenté la totalité des nations du globe —, l’aventurier américain a dressé la liste de ses coups de cœur sur le continent. Il y révèle un podium très exclusif de trois destinations africaines qui l’ont particulièrement marqué. Entre richesse culturelle, paysages époustouflants et accueil chaleureux, ces métropoles s’imposent désormais comme des passages obligés pour n’importe quel amoureux de voyage en quête d’authenticité.

En tête de son classement personnel, le voyageur américain place la majestueuse ville de Cape Town (Le Cap), en Afrique du Sud, immédiatement suivie par les merveilles historiques de Louxor, en Égypte. Mais c’est à la troisième marche du podium que réside la plus belle surprise : Constantine, la mythique cité des ponts suspendus en Algérie.

Émerveillé par son relief vertigineux et son architecture spectaculaire, Cameron Mofid n’a pas hésité à la décrire comme une véritable « ville en quatre dimensions ». Au-delà du décor à couper le souffle, l’aventurier a également tenu à rendre hommage à la population locale, affirmant spontanément que l’Algérie abrite « les habitants les plus accueillants et les plus gentils d’Afrique ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cameron Mofid (@cameronmofid)

L’Algérie destination africaine préférée de Cameron Mofid

Cameron Mofid, le plus jeune globe-trotteur à avoir visité les 195 pays de la planète, a désigné l’Algérie comme son pays préféré sur le continent africain. Dans une vidéo virale issue d’un podcast, l’aventurier américain explique son coup de cœur pour cette destination méconnue et mystérieuse, qu’il estime injustement tenue à l’écart des grands circuits touristiques traditionnels au profit de voisins comme le Maroc ou la Tunisie.

Séduit par l’authenticité brute d’un territoire préservé de la sur-exposition médiatique, Cameron Mofid décrit son immersion comme la découverte d’un trésor préservé où s’entremêlent des civilisations millénaires. Son passage en 2025 s’inscrit dans une engouement croissant partagé par d’autres figures internationales majeures, à l’image du streamer IShowSpeed ou de publications comme The USA Herald, qui mettent en lumière le potentiel touristique encore trop discret du plus grand pays d’Afrique.

Au-delà de ses paysages et de ses ruines antiques, le voyageur met en avant deux atouts majeurs : l’excellence de la gastronomie locale et la gentillesse remarquable de ses habitants. Il qualifie l’Algérie de destination sous-estimée, louée par les internautes pour sa sécurité, son sens de l’accueil chaleureux et l’absence d’un tourisme de masse marchandisé.

🟢 À LIRE AUSSI : Passeport algérien : un nouveau pays rejoint la liste des destinations sans visa