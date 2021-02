Camélia Jordana, héritière «d’Algériens résistants contre la France»

Pour camélia Jordana, tout est politique, ce qui la pousse à en faire un peu parfois, même si elle n’en a pas l’intention. Cette célèbre chanteuse Française ne s’est pas arrêtée à évoquer ses origines Algériennes, mais elle avait également revendiqué la lutte que ses grands-parents avaient mené contre la France.

Camelia Jordana est née le 15 septembre 1992 à Toulon, en France. Elle a été révélée au grand public grâce à une première participation à l’émission de la Nouvelle Star, diffusée sur la chaine Française M6. La petite adolescence d’origine algérienne, qui était timide et studieuse, a fait apparemment du chemin depuis 2009. Elle est en train de s’imposer maintenant dans le débat politique en France.

Quand Camélia Jordana revendique le combat du FLN

En plus de sa participation au débat, qui a eu lieu ces derniers temps, autours du rapport Stora, qui évoque les séquelles de la guerre d’Algérie et de la colonisation française, Camélia Jordana avait également suscité la polémique après ses déclarations qui ont paru sur les colonnes du Nouvel Obs.

La chanteuse française affiche fièrement ses origines Algériennes, et explique, dans sa confession, que ses deux grands-parents « avaient milité dans le sud de la France, sans se connaître, au FLN ». Camélia Jordana indique également que sa mémoire de l’Algérie est une sorte de mosaïque. Cette mémoire serait constituée d’images de films, de documentaires, et de témoignages de ses proches, qui ont connu la colonisation et de la guerre d’Algérie.

Ciblée par ceux qu’elle appelle des «réacs, fachos et racistes», la jeune française d’origine Algérienne explique que c’est parce qu’elle descend «d’Algériens résistants contre la France». Elle affirme aussi que ses grands-parents, qui ont participé à la lutte contre la France au sein du FLN, ont également fait partie des soldats français qui se sont battu contre l’Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale.

Contre le racisme et pour les droits des femmes

La jeune chanteuse avait également déclaré pour le Nouvel Obs, dans le sillage de propos qui concernaient les droits des femmes, que les hommes devraient demander « pardon ». La jeune chanteuse qui se considère comme « une femme racisée« , se place en avant-garde des questions liées à la femme et aux minorités.

Dans son dernier album qui est sorti en mois de janvier, Camélia Jordana avait pris soin de dénoncer les inégalités qui touchent les femmes, mais elle avait aussi eu le courage de dénoncer la cause qui avait mené à ces inégalités, et qui est, selon elle, un système patriarcal qui régit encore la société française.

Comme elle se considère comme une digne héritière du combat du FLN contre la colonisation Française, Camélia Jordana se positionne également contre le racisme, en dénonçant le massacre d’Algériens qui a eu lieu le 17 octobre 1961 en France.

La jeune chanteuse avait également soutenu Assa Traoré, au cotés de laquelle elle s’est tenue devant le Tribunal de Grande Instance en juin 2020, afin de dénoncer la mort de son frère Adama Traoré, qui est mort suite à des violences policières.