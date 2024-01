Cambriolage, violence… 2 personnes arrêtées à El Biar (Alger)

Les autorités de sécurité de la wilaya d’Alger ont appréhendé deux individus présumés être impliqués dans une affaire de vol avec violence à la fin de la semaine dernière. Les suspects sont accusés d’avoir commis un cambriolage en escaladant une propriété et d’avoir utilisé la force contre la propriétaire à El Biar, la capitale.

Selon le communiqué des autorités de sécurité, l’équipe de la Brigade de Lutte contre le Grand Banditisme et le service de protection des biens relevant du 3eme District de police judiciaire à El Biar a réussi à appréhender deux individus présumés impliqués dans cette affaire. Ces individus, âgés entre 23 et 24 ans, ont un passé judiciaire et sont originaires de la wilaya d’Alger.

L’affaire, placée sous la supervision constante du parquet compétent au niveau régional, a été déclenchée suite à un appel d’urgence via le numéro d’assistance 17 des autorités de sécurité de la wilaya d’Alger. Le signalement faisait état d’un cambriolage par escalade suivi d’une agression à l’aide d’une bombe lacrymogène à l’encontre de la propriétaire, avant la fuite des agresseurs en laissant derrière eux les outils du crime.

Les enquêtes ont permis d’identifier les suspects et de les appréhender, révélant leur implication dans plusieurs affaires de vol et d’agression dans la région.

Quelles sont les procédures judiciaires en cours ?

Cette opération a permis de récupérer des bijoux en or d’une valeur estimée à environ 365 grammes, divers articles électroniques dont un ordinateur portable et deux téléphones portables, ainsi qu’une somme d’argent en monnaie étrangère. De plus, une bombe lacrymogène et un outil utilisé lors du cambriolage ont été saisis.

Les suspects ont été présentés devant le parquet compétent selon les procédures judiciaires en vigueur pour constitution d’une bande de malfaiteurs, dans le but de commettre un cambriolage avec violence à l’intérieur d’une propriété.

Cette arrestation souligne l’efficacité et la détermination des forces de sécurité à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des citoyens dans la région.