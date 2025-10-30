Cambriolage du Louvre : deux suspects écroués, l’enquête rebondit avec cinq nouvelles arrestations

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a donné mercredi 29 octobre, lors d’une conférence de presse, des détails sur les deux suspects interpelés samedi dans l’enquête sur le cambriolage spectaculaire du Louvre, survenu le 19 octobre dernier.

Les deux hommes, impliqués dans le cambriolage du Louvre le 19 octobre 2025, ont été déférés devant un juge d’instruction mercredi, en vue de leur mise en examen. Interpelés samedi, ils ont partiellement reconnu leur participation au vol des bijoux de la couronne française, lors de leur garde à vue, selon la procureure de Paris, alors que les bijoux n’ont toujours pas été retrouvés.

En effet, les suspects, âgés de 34 ans et de 39 ans, ont été mis en examen et écroués par le parquet de la JIRS. Les chefs d’accusation retenus sont : « vol en bande organisée » et « association de malfaiteurs en vue de commettre un crime« .

Les profils des deux suspects connus

Le premier, un Algérien de 34 ans résidant à Aubervilliers depuis 2010 et connu pour des délits routiers et un vol, a été intercepté à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, à 20 h 00, sans billet retour, alors qu’il s’apprêtait à partir pour l’Algérie. Il a été identifié par son ADN laissé sur l’un des scooters utilisés.

Le second, 39 ans, né et résidant également à Aubervilliers, a été interpellé près de chez lui à 20 h 40. La procureure a précisé qu’aucune preuve qu’il cherchait à quitter le pays, contredisant certaines rumeurs. Ce dernier, connu pour des vols aggravés en 2008 et 2014 et actuellement sous contrôle judiciaire pour une affaire similaire, exerce clandestinement comme chauffeur de taxi après avoir été livreur. Son ADN a été retrouvé sur une vitrine brisée et des objets abandonnés lors de la fuite.

Les deux hommes « ont partiellement reconnu les faits » a déclaré Laure Buccuau lors de la conférence de presse. Ils sont soupçonnés d’être ceux qui ont « pénétré dans la galerie d’Apollon pour s’emparer des bijoux« , a-t-elle précisé.

Cinq nouvelles interpellations mercredi soir

Cinq nouvelles personnes ont été interpellées mercredi 29 octobre soir en région parisienne, a annoncé la procureure de Paris sur RTL ce jeudi. L’un des hommes arrêtés était activement recherché et son ADN le lie directement au vol commis.

Les quatre autres suspects pourraient fournir des informations cruciales sur le déroulement des faits. Les arrestations ont eu lieu à Paris et dans son agglomération, notamment aux alentours d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Les huit joyaux de la couronne de France dérobés lors de ce casse spectaculaire, dont le butin est chiffré par la procureure à 88 millions d’euros. Elle a par ailleurs mis en garde : « ces bijoux sont dorénavant bien évidemment invendables », soulignant que l’acquisition de ces joyaux constitue un crime de recel.

Comment ces cambrioleurs ont réussi le casse du siècle ?

Le cambriolage, qui a duré moins de huit minutes, a eu lieu le 19 octobre vers 9 h 30 du matin. Les cambrioleurs ont utilisé un camion-éleveur stationné au quai François-Mitterrand. Deux hommes masqués sont montés en nacelle jusqu’à la galerie d’Apollon, où ils ont brisé une vitre à l’aide de disqueuses. Ils ont ensuite pris la fuite sur deux scooters conduits par des complices.

En effet, la procureure de Paris a confirmé que l’implication de quatre malfaiteurs est certaine, sans exclure l’existence d’un commanditaire. Elle a également précisé qu’à ce stade aucune complicité interne au musée du Louve n’est avérée.

Lors de leur fuite, les voleurs ont endommagé la couronne de l’Impératrice Eugénie, dont la restauration s’annonce délicate. Les investigations sont intenses (une centaine d’enquêteurs, plus de 150 prélèvements d’ADN et autres).

