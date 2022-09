Cambriolage de domiciles en France : encore des Algériens arrêtés

L’été est la meilleure période pour prendre ses vacances ailleurs et quitter sa maison et son quotidien. Mais pas seulement, certaines personnes profite de cette période pour cambrioler des maisons vides et charger leurs poches. D’après les chiffres diffusés par le ministère de l’Intérieur en France, les cambriolages de logements dans ce pays ont augmenté de 10%, en comparaison avec les données de l’an dernier.

Et comme nous l’avons déjà rapporté dans les rubriques d’Algérie 360, de nombreux ressortissants algériens se sont retrouvés cités dans des affaires de délinquances de différentes, provoquant parfois de graves conséquences face à la justice en France.

Vols et cambriolages de domiciles : deux Algériens arrêtés en France

Le samedi dernier, deux autres ressortissants algériens en France ont été interpelés. Et pour cause ? cambriolage de logement à répétition. En effet, Nabil âgés de 32 ans et Younes de 21 ans, qui se retrouvent en situation irrégulière en France, ont été surpris en plein délire. Bras chargés d’objets dérobés, les deux Algériens ont été interpelés, le 3 septembre passé, avant leur départ vers Paris.

En effet, au moment du déclenchement de l’alarme de la maison en question, un voisin a pu remarquer les deux malfrats en train de prendre la fuite en utilisant une trottinette. Une plus tard, un autre propriétaire d’une autre habitation tombe nez à nez avec ces deux Algériens en train de tenter une nouvelle fois l’opération.

Les occupants de la première maison cambriolée, qui se trouvaient en vacances, ont pu récupérer leurs affaires volées. Notamment, un ordinateur, un vélo et un appareil photo.

Les deux Algériens placés sous mandat de dépôt

Par ailleurs, suite à l’enquête lancée à l’encontre de ses voleurs, ces derniers ont été présentés, le lundi 5 septembre derniers, en comparution immédiate. Face au juge, Nabil a fait savoir qu’ils n’étaient pas conscients de leurs actes. Dans la mesure où ils ont forcé avec l’alcool à Saint-Denis. Et ont pris des « cachets », selon le même accusé.

De son côté, Younes le deuxième Algérien âgé de 21 ans, a également raconté la même version. Et ce, pour tenter de justifier la tentative de cambriolage. » je ne me souviens de rien » déclare-t-il devant le juge, rapporte Le Parisien. « C’est la faute aux cachets » renforce son complice.

De son côté, visiblement pas convaincu des excuses de ses deux malfaiteurs. Le juge chargé de leur affaire a prononcé une peine d’emprisonnement de huit mois dont quatre avec sursis. Et ce, avant de les placer sous mandat de dépôt.