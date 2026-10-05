Éducation : le calendrier des examens trimestriels 2026-2027 dévoilé

Le ministère de l’Éducation nationale a arrêté le calendrier des évaluations trimestrielles pour l’année scolaire 2026-2027. Les dates des vacances scolaires et du congé annuel des fonctionnaires ont également été fixées.

Cette information figure dans une correspondance adressée aux directeurs de l’Éducation, datée du 4 octobre 2026.

Trois paliers d’enseignement concernés

Le premier trimestre se déroulera du 6 au 10 décembre 2026 pour l’ensemble des paliers. Le deuxième trimestre suivra du 7 au 11 mars 2027. Cette période reste identique pour le primaire, le moyen et le secondaire.

Le cycle primaire suit un calendrier précis pour les 1re, 2e, 4e et 5e années. Le troisième trimestre se tiendra du 23 au 27 mai 2027 pour ces niveaux.

Le troisième trimestre du cycle moyen se déroule du 23 au 27 mai 2027. Cette période concerne les 1re, 2e et 3e années moyennes. La 4e année moyenne suit toutefois un calendrier distinct, du 9 au 11 mai 2027.

Le cycle secondaire applique une logique similaire. Les 1re et 2e années secondaires passent leurs examens du 23 au 27 mai 2027. La 3e année secondaire, concernée par le baccalauréat, se déroule plus tôt, du 9 au 11 mai 2027.

Le ministère précise que le calendrier des rattrapages sera communiqué ultérieurement. Les établissements concernés recevront cette information en temps utile.

Les conseils d’admission et d’orientation se tiendront après l’annonce des résultats des examens scolaires officiels. Ces conseils concernent le passage en première année secondaire. Ils traitent également le cas des élèves accédant à la deuxième année secondaire.

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Quatre périodes de vacances scolaires fixées

Le ministère de l’Éducation nationale a établi le calendrier complet des congés pour l’ensemble des zones. Les vacances d’automne débuteront le mardi 27 octobre 2026 au soir. Elles se termineront le lundi 2 novembre 2026 au matin.

Les vacances d’hiver suivront du jeudi 17 décembre 2026 au soir au dimanche 3 janvier 2027 au matin. Les vacances de printemps se dérouleront du jeudi 18 mars 2027 au soir au dimanche 4 avril 2027 au matin.

Les vacances d’été débuteront après l’achèvement des examens du troisième trimestre. Les sessions de rattrapage et leur correction collective en classe doivent également être terminées avant cette échéance.

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Le congé annuel des personnels dès juillet

Le ministère a fixé le début du congé annuel des fonctionnaires. Cette période démarre le jeudi 8 juillet 2027 au soir pour l’ensemble des zones.

Les personnels administratifs suivent un calendrier spécifique. Les zones une et deux débutent leur congé le jeudi 22 juillet 2027 au soir. La zone trois commence plus tôt, dès le jeudi 15 juillet 2027 au soir.

Ce congé annuel des personnels administratifs démarre après l’achèvement de toutes les opérations de fin d’année scolaire. Ces tâches incluent les réunions des conseils d’admission et d’orientation. Elles couvrent aussi la publication des résultats et la remise des documents scolaires aux élèves. Les préparatifs de la rentrée 2027-2028 complètent ces opérations finales.

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