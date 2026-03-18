Calendrier des examens du 3ᵉ trimestre modifié : le ministère dévoile les nouvelles dates

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé ce mercredi une modification de la résultante calendrier des examens pour le troisième trimestre de l’année scolaire 2025-2026. Cette révision concerne l’ensemble des niveaux scolaires, du primaire au secondaire, et vise à assurer un déroulement optimal des évaluations nationales.

Selon le communiqué officiel, « dans le cadre de la préparation sérieuse des examens scolaires nationaux – certificats d’enseignement moyen et baccalauréat, et dans le souci de garantir le bon déroulement de la fin de l’année scolaire 2025-2026, le ministère informe de la modification de la planification des tests du troisième trimestre pour les trois niveaux éducatifs ».

🟢 À LIRE AUSSI : La DGFP annonce trois jours chômés et payés pour les travailleurs en Algérie

Cette décision reflète l’importance accordée à la cohérence pédagogique et à la bonne organisation des examens, afin de permettre aux élèves et aux enseignants de se préparer dans les meilleures conditions possibles.

Eamens du troisième trimestre en Algérie : les dates clés à retenir pour chaque niveau

Le calendrier révisé se structure comme suit :

Évaluation des acquis du primaire : du 3 au 5 mai 2026.

Évaluation des acquis en fin de cycle pour le premier et le deuxième niveau du primaire : les 4 et 5 mai 2026.

Examen du troisième trimestre pour tous les niveaux : du dimanche 10 mai au jeudi 14 mai 2026.

Épreuves de rattrapage : aucune modification, prévues les lundi 22 et mardi 23 juin 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : BEM et BAC 2026 en Algérie : le ministère dévoile les dates officielles

Ces dates s’inscrivent dans une volonté de régulariser les processus d’évaluation. Tout en respectant les impératifs pédagogiques et logistiques des établissements scolaires à travers le pays.

Une organisation qui anticipe les besoins des élèves et enseignants

Ainsi, cette réorganisation permet de :

Assurer une meilleure planification des examens pour chaque niveau. Faciliter la préparation des enseignants et la révision des élèves. Maintenir la cohérence entre les différentes étapes d’évaluation scolaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle organisation administrative à Alger : ces communes changent de rattachement

En ajustant le calendrier avant le début du mois de mai, l’administration éducative cherche à réduire les pressions liées à la fin de l’année scolaire et à optimiser le suivi des examens nationaux dans toutes les wilayas.