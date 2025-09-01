Calculs biliaires : la douleur, les facteurs de risque et les solutions

La vésicule biliaire joue un rôle important dans le système digestif. Quand des calculs s’y forment, cela peut entraîner de graves problèmes de santé. Ces calculs sont des dépôts solides qui se forment généralement à cause d’un déséquilibre de cholestérol, de pigments biliaires et de sels de calcium.

Pendant un certain temps, les calculs biliaires peuvent rester silencieux, sans causer de symptômes. Mais s’ils bloquent un canal ou provoquent une inflammation, une douleur intense se fait sentir. La douleur, qui survient souvent après un repas riche en graisses, se situe dans le haut de l’abdomen, du côté droit.

Si les calculs ne sont pas traités, ils peuvent entraîner de graves complications comme l’inflammation de la vésicule biliaire (cholécystite), une obstruction des canaux biliaires ou une pancréatite.

Calculs biliaires : de quoi sont-ils faits et comment se forment-ils ?

Les calculs biliaires, ou « cholélithiase » de leur nom scientifique, sont des dépôts solides qui se forment à l’intérieur de la vésicule biliaire. Cet organe, situé sous le foie, stocke la bile produite par ce dernier pour la libérer dans l’intestin grêle au moment de la digestion. La bile joue un rôle important dans la digestion des graisses. Mais il arrive que les substances qui la composent deviennent déséquilibrées, ce qui entraîne la formation de cristaux qui se transforment peu à peu en calculs.

Ces calculs varient de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Ils se composent généralement de cholestérol, de bilirubine et de sels de calcium. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’ils ont des calculs biliaires, car ceux-ci peuvent rester sans symptômes pendant des années. Cependant, si un calcul bloque les canaux biliaires ou provoque une inflammation de la vésicule, des symptômes soudains et graves apparaissent.

Les calculs biliaires touchent plus souvent les femmes que les hommes, en particulier celles de plus de 40 ans et en surpoids. Les changements hormonaux, la perte ou le gain de poids rapide et certaines maladies métaboliques peuvent également favoriser leur formation.

Douleur abdominale, nausées : ces symptômes qui ne trompent pas

Les calculs biliaires peuvent rester silencieux pendant des années sans causer de symptômes. Cependant, si un calcul bloque le canal biliaire ou provoque une inflammation de la vésicule, des symptômes soudains et intenses peuvent apparaître.

Habituellement, ces symptômes se manifestent quelques heures après un repas gras, avec une douleur aiguë et de type crampe dans la partie supérieure droite de l’abdomen, sous les côtes. Cette douleur peut s’étendre au dos ou à l’épaule droite. Elle peut durer des heures et être assez forte pour vous réveiller la nuit.

En outre, des problèmes digestifs comme les nausées, les vomissements, les gaz et l’indigestion peuvent accompagner la douleur. Si la douleur s’accompagne de fièvre, de frissons ou de jaunisse, il peut s’agir d’une infection des voies biliaires ou d’un blocage grave. Il faut alors consulter d’urgence.

Voici par ailleurs les symptômes les plus courants des calculs biliaires :

Douleur soudaine et intense dans le haut de l’abdomen, du côté droit.

Douleur qui se propage au dos ou à l’épaule droite.

Douleur abdominale qui s’aggrave après un repas gras.

Nausées et vomissements.

Excès de gaz et indigestion.

Jaunisse (jaunissement de la peau et du blanc des yeux).

Fièvre et frissons (signe d’infection).

Manque d’appétit et ballonnements.

Pourquoi mon corps produit-il des calculs biliaires ?

La formation des calculs biliaires est due à un déséquilibre chimique dans la bile. Normalement, la bile, qui est produite par le foie, contient les substances nécessaires à la digestion des graisses. Mais il arrive que sa composition devienne déséquilibrée.

Par exemple, si elle contient trop de cholestérol ou si les pigments biliaires sont déséquilibrés. Si la vésicule biliaire ne se vide pas correctement, des cristaux peuvent aussi se former et se transformer en calculs. Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer des calculs biliaires, comme le métabolisme, les hormones, l’alimentation et certaines maladies.

Voici les principaux facteurs qui favorisent la formation des calculs biliaires :

Un taux élevé de cholestérol dans la bile.

dans la bile. Un mauvais écoulement de la bile (stase biliaire).

Une perte ou un gain de poids rapide, ou un régime très faible en calories.

Le sexe féminin (surtout à cause des variations du taux d’œstrogènes).

(surtout à cause des variations du taux d’œstrogènes). Avoir plus de 40 ans.

Des antécédents familiaux de calculs biliaires.

L’obésité et la résistance à l’insuline .

. Le diabète et un taux élevé de triglycérides.

et un taux élevé de triglycérides. Une alimentation pauvre en fibres et riche en matières grasses.

Quels remèdes naturels pour soigner une crise de calculs biliaires ?

Le traitement des calculs biliaires doit être suivi par un médecin. Cependant, certains changements de mode de vie et des remèdes naturels aident à soulager les symptômes et à ralentir l’évolution des calculs, surtout quand ils ne causent pas encore de complications. Dans ces cas, une alimentation saine et des méthodes naturelles pour soutenir la santé du foie et de la bile jouent un rôle important.

Adopter un régime qui favorise l’écoulement de la bile, faire de l’exercice régulièrement, boire assez d’eau et éviter les graisses saturées sont des mesures qui peuvent soulager les symptômes. Mais il est essentiel de comprendre que ces méthodes ne vont ni dissoudre ni éliminer les calculs. Si les symptômes persistent, il faut absolument consulter un gastro-entérologue.

Voici du reste 9 conseils pour soulager les calculs biliaires :

Évitez les aliments gras , frits et transformés.

, frits et transformés. Consommez des boissons qui stimulent le foie, comme de l’ eau tiède avec du citron .

. Aidez votre corps avec des plantes comme l’artichaut, le curcuma, la menthe, le fenouil et le chardon-marie.

comme l’artichaut, le curcuma, la menthe, le fenouil et le chardon-marie. Buvez beaucoup d’eau chaque jour pour ne pas être déshydraté.

chaque jour pour ne pas être déshydraté. Mangez des légumes et des fruits riches en fibres .

. Mangez lentement et à des heures régulières.

Remplacez les graisses saturées par des graisses saines, comme l’ huile d’olive .

. Faites de l’exercice régulièrement pour soutenir le système digestif.

régulièrement pour soutenir le système digestif. Prenez des suppléments de magnésium ou de vitamine C, sous la supervision d’un médecin.

Ablation de la vésicule biliaire : tout sur la cholécystectomie

La chirurgie est la solution la plus efficace et la plus durable pour les personnes qui souffrent de douleurs récurrentes ou dont les calculs biliaires bloquent les canaux biliaires. Cette opération, appelée cholécystectomie, consiste à retirer complètement la vésicule biliaire.

Aujourd’hui, la méthode la plus courante est la chirurgie par laparoscopie, aussi appelée chirurgie fermée. On fait quelques petites incisions dans l’abdomen pour insérer une caméra et des instruments chirurgicaux spéciaux. On retire ensuite la vésicule biliaire en se guidant avec les images de la caméra. L’opération dure en moyenne 45 minutes à une heure, et le patient sort généralement le jour même ou le lendemain.

Le temps de récupération après une chirurgie par laparoscopie est très court, et les patients peuvent reprendre leurs activités quotidiennes en une semaine. La chirurgie ouverte est généralement réservée aux calculs plus gros, aux blocages des voies biliaires ou aux cas compliqués.

Enfin, il faut savoir qu’il est possible de vivre sans vésicule biliaire, car le corps continue à digérer. Au lieu d’être stockée, la bile coule directement du foie à l’intestin grêle. À cause de ce changement, certaines personnes peuvent avoir des problèmes de digestion avec les aliments gras. Mais c’est temporaire, car le corps s’adapte avec le temps.