Calculez Zakat El Fitr en denrées alimentaires sans vous prendre la tête grâce à cette app

En cette période bénie du Ramadan, les musulmans s’apprêtent à s’acquitter de la Zakat al-Fitr, l’un des piliers de l’islam. Pour simplifier cette démarche et alléger le fardeau des fidèles, une application innovante a vu le jour : Le Calculateur de Zakat al-Fitr (حاسبة زكاة الفطر).

Développée par le jeune algérien Jenan Ismail, cette application mobile permet de calculer la Zakat al-Fitr en quelques clics seulement. Fini les calculs fastidieux et les estimations approximatives, le Calculateur de Zakat al-Fitr offre une solution simple et précise pour accomplir ce devoir religieux en toute sérénité.

L’application propose une interface intuitive ergonomique et conviviale. Il suffit de saisir le nombre de personnes à charge et de choisir la denrée alimentaire avec laquelle vous souhaitez vous acquitter de la Zakat al-Fitr.

L’outil se charge ensuite de calculer la quantité exacte à verser (soit l’équivalent de 2 kg de denrée alimentaire choisie par l’État).

D’ailleurs, le Calculateur de Zakat al-Fitr met à la disposition des utilisateurs un large choix de denrées alimentaires locales, incluant le blé, l’orge, la farine, la semoule, le couscous, les dattes, le riz, les lentilles, les pois chiche, les haricots secs, les raisins secs et les pois cassés.

🟢 À LIRE AUSSI : Zakat El-Fitr 2024 : les montants fixés en Algérie et en France

Plus qu’un simple outil de calcul, l’application se veut être un véritable guide pour les musulmans algériens. L’application propose aussi des informations utiles sur la Zakat al-Fitr, ses objectifs et ses modalités de versement.

En s’adaptant aux technologies modernes et en offrant une solution pratique et accessible, Le Calculateur de Zakat al-Fitr contribue à la promotion des valeurs de solidarité et d’entraide qui sont au cœur de l’islam.

À qui donner la Zakat al Fitr ?

La Zakat al Fitr est une aumône obligatoire destinée aux plus démunis, à verser avant la prière de l’Aïd al-Fitr. Elle est différente de la Zakat al Maal (qui concerne 8 catégories de bénéficiaires), et se limite aux pauvres et aux indigents.

Les bénéficiaires de la Zakat al Fitr sont :

Les pauvres (Fuqarâ’) : ceux qui n’ont pas assez de ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels (nourriture, logement, vêtements…).

: ceux qui n’ont pas assez de ressources pour subvenir à leurs besoins essentiels (nourriture, logement, vêtements…). Les indigents (Masâkîn) : ceux qui sont encore plus démunis que les pauvres et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux.

Il est important de noter que la Zakat al Fitr ne peut pas être donnée aux autres catégories de bénéficiaires de la Zakat al Maal.

Rappelons qu’en Algérie, le montant de la Zakat al Fitr a été fixé à 150 dinars algériens pour l’année 2024.

La collecte débutera à partir de la moitié du mois de Ramadan et les fonds seront distribués aux nécessiteux un ou deux jours avant l’Aïd el-Fitr.

Il est important de respecter le délai imparti pour s’acquitter de la Zakat al Fitr afin de remplir son devoir religieux et de participer à la solidarité envers les plus démunis.