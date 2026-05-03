Calcul mental : à 16 ans, l’Algérienne Manar Benmestoura fait sensation en Russie

L’Algérie continue de briller sur la scène scientifique internationale grâce à ses jeunes talents. Après les récents succès de ses étudiants aux Olympiades de Moscou, c’est au tour d’une jeune prodige de Tiaret de faire sensation. À seulement 16 ans, Manar Benmestoura vient de franchir une nouvelle étape dans son parcours exceptionnel, confirmant que le génie algérien n’a pas de frontières.

La célèbre émission de défis intellectuels russe « HECTOC » a récemment offert une séquence mémorable. Manar Benmestoura, une lycéenne algérienne de 16 ans, y a fait une démonstration de force en résolvant avec une facilité déconcertante des exercices de calcul mental extrêmement ardus, laissant les membres du jury totalement stupéfaits.

Sa performance a culminé lorsqu’elle a bouclé dix opérations complexes avec deux minutes d’avance, avant de surmonter des épreuves inédites sous les applaudissements du public de Moscou. Ce succès en terre russe n’a rien d’un hasard : il vient couronner un don exceptionnel façonné par des années d’une discipline exemplaire.

Qui est Manar Benmestoura ?

Manar Benmestoura confirme son statut d’élite sur l’échiquier mondial. Forte de son titre de 4e mondiale obtenu en Allemagne, cette membre influente de la sélection nationale de calcul mental illustre parfaitement le potentiel scientifique de la jeunesse algérienne. Elle incarne aujourd’hui cette nation qui s’impose avec brio au sommet des disciplines intellectuelles.

La réussite de Manar est étroitement liée au centre Al-Amal de Tiaret, un établissement qui s’est imposé comme un incubateur de talents sous l’égide du docteur Hakim Belouad. Ce coach reconnu applique des techniques de préparation mentale comparables à celles des athlètes de haut niveau, garantissant à ses membres une concentration infaillible, même face à l’exigence des plateaux de télévision.

La complexité de la discipline « HECTOC » souligne l’envergure de la performance : l’objectif est d’atteindre le nombre 100 à partir d’une suite de six chiffres, en utilisant les opérateurs fondamentaux. Là où le calcul classique demande du temps et de la réflexion, Manar fait preuve d’une vision synoptique fascinante. Elle parvient à scanner une infinité de possibilités mathématiques de manière quasi instantanée, là où d’autres se perdent dans les tentatives.

De Tiaret aux compétitions mondiales des cerveaux

Sur le sol russe, la jeune prodige a démontré que son talent dépasse le simple automatisme pour devenir une véritable faculté d’adaptation face à l’inconnu. Sa capacité à résoudre des équations inédites a stupéfié les experts locaux, pourtant réputés pour leur rigueur mathématique. En honorant les couleurs nationales et celles de la wilaya de Tiaret, Manar Benmestoura prouve que la volonté prime sur l’âge.

Son parcours démontre que le talent peut s’épanouir en tout lieu, à condition de bénéficier du soutien adéquat. Tandis que ses exploits en Russie deviennent viraux sur les réseaux sociaux, la jeune lycéenne conserve une maturité exemplaire. Pour Manar, cette reconnaissance internationale n’est pas une fin en soi, mais simplement une étape de plus dans son ascension.

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