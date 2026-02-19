Caisse nationale des retraites : annonce importante à l’approche du Ramadan

À l’occasion du mois sacré de Ramadan, la Caisse Nationale des Retraites (CNR) a annoncé, jeudi, l’aménagement des horaires de travail dans l’ensemble de ses agences locales.

Dans un communiqué, la CNR informe ses usagers que les services seront assurés de 8h30 à 15h00 durant toute la période du mois de jeûne.

L’organisme public rappelle également que plusieurs prestations peuvent être obtenues à distance, sans nécessité de déplacement, dans le cadre de la simplification des démarches administratives. À ce titre, l’application numérique « Retraiti » permet aux affiliés d’accéder à différents services en ligne de manière simple et sécurisée, facilitant ainsi le traitement des dossiers pendant cette période.

Simplification des démarches : L’application « Retraiti » au service des affiliés

La CNR encourage les usagers à utiliser l’application « Retraiti » pour effectuer leurs démarches courantes. Cette initiative s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’accès aux services et de réduire les déplacements physiques, particulièrement importants pendant le Ramadan.

L’application permet notamment de consulter son relevé de carrière, de simuler le montant de sa retraite, et de suivre l’état d’avancement de ses demandes. La sécurité des données est également une priorité, avec des mesures de protection renforcées pour garantir la confidentialité des informations personnelles.

DGI Algérie : mesures exceptionnelles d’allègement des dettes fiscales annoncées

Par ailleurs, la Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé de nouvelles mesures exceptionnelles visant à apurer les dettes fiscales et à encourager les contribuables à régulariser leur situation avant la fin de l’année 2026.

En application de l’article 122 de la loi de finances 2026, une nouvelle instruction annule et remplace la note publiée le 1er février 2026, élargissant ainsi le dispositif d’effacement et d’allègement des dettes fiscales non recouvrées.

Annulation totale des dettes fiscales antérieures à 2011 : Qui est concerné ?

La mesure prévoit l’annulation complète des dettes fiscales enregistrées jusqu’à l’année 2011 incluse. Les services de recouvrement ont été instruits d’identifier les créances éligibles et de suspendre toute procédure de recouvrement forcé engagée à leur encontre, jusqu’à finalisation de leur annulation.

Les dettes non concernées par cette mesure continueront en revanche de faire l’objet de procédures de recouvrement classiques.

Réduction de 30% sur les dettes récentes : Conditions et échéances à respecter

Pour les dettes enregistrées entre 2012 et le 31 décembre 2025, la DGI accorde une réduction de 30 % sur le montant principal dû, ainsi que l’annulation totale des pénalités et majorations liées à l’assiette et au recouvrement.

Toutefois, l’octroi de cet avantage reste conditionné au paiement du solde restant, en une seule fois ou par échéancier, avant le 31 décembre 2026. Les receveurs des impôts ont été invités à suspendre temporairement les poursuites à l’encontre des contribuables éligibles, dans l’attente des textes réglementaires d’application.

Fraude fiscale : Les contribuables condamnés exclus du dispositif d’allègement

La DGI précise que ce régime exceptionnel ne s’applique pas aux contribuables ayant fait l’objet de décisions judiciaires définitives pour fraude fiscale, notamment en cas de manœuvres frauduleuses liées à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt. Dans ces cas, les procédures légales en vigueur continueront à être appliquées.

Ces nouvelles dispositions traduisent une volonté des autorités de traiter les arriérés fiscaux accumulés, en combinant effacement des anciennes créances, remises significatives sur les dettes plus récentes et suspension temporaire des poursuites. L’objectif est de permettre à un grand nombre de contribuables de régulariser leur situation et de réintégrer le circuit fiscal formel dans un cadre légal clarifié avant fin 2026.

