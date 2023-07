Cagnotte du policier ayant tué Nahel : « Si tu tues un arabe tu te fais de l’oseille », Hakim Jemili

La cagnotte ouverte en soutien à la famille du policier qui a abattu d’un tir le jeune Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine), lors d’un refus d’obtempérer le 27 juin, continue de faire couler de l’encre. Au cœur de la polémique, la somme d’un million d’euros, réunie à l’initiative de Jean Messiha, polémiste d’extrême droite.

En effet, cette cagnotte lancée pour la famille du policier qui a abattu Nahel fait polémique en France et suscite beaucoup de réactions, parmi les personnes qui réagissent, les créateurs de contenus sur les réseaux sociaux. L’un d’eux Hakim Jemili, qui a posté sur son compte Instagram, une vidéo dans laquelle il a exprimé clairement son indignation face à cette cagnotte destinée au policier qui a tué Nahel.

Et comme à son habitude, l’influenceur d’origine tunisienne qui compte plus de 820.000 abonnés sur Instagram n’a pas manqué de pimenté sa vidéo avec sa propre touche. Il commence par comparer cette dernière au Téléthon, en disant que la cagnotte montait plus vite que ce dernier, pour souligner son indignation.

Répétant aussi plusieurs reprises que la cagnotte était à 760.000 euros, en disant que ça veut dire selon lui « qu’aujourd’hui en France, si tu tues un arabe, potentiellement tu peux te faire de l’oseille (de l’argent) ».

Ce n’est pas le seul créateur de contenus d’origine maghrébine qui s’est exprimé à ce sujet. En effet, l’artiste d’origine algérienne, Fianso de son coté, partage presque tous les jours en story, du contenu qui dénonce cette cagnotte de la honte. Dans une story qui date d’hier en soirée, cet artiste a partagé une vidéo dans une story, qui décrit un moyen de signaler cette cagnotte.

La 1ère ministre française Borne estime que cette cagnotte ne contribue pas à apaiser la situation

Hier, le lundi 3 juillet 2023, Élisabeth Borne est revenue sur cet appel aux dons ayant suscité la controverse. « Le fait qu’effectivement ce soit une personne proche de l’extrême droite qui a lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter l’apaisement », a déclaré la Première ministre à la sortie d’une réunion avec l’ensemble des groupes politiques, afin d’échanger sur ce drame et les émeutes qui ont suivi.

La cheffe de l’exécutif a ajouté que ce serait, « le cas échéant », à la justice de se prononcer sur la légalité de cette cagnotte, mais que le gouvernement ne « peut décider ou non de (son) existence ».

Enfin, il est à noter qu’un porte-parole de Gofundme, que l’AFP a interrogé a assuré que la cagnotte était « conforme » à ses règles, car les fonds « seront versés directement à la famille en question ».