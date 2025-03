CAF : Walid Sadi élu au Bureau exécutif, Motsepe succède à lui-même pour un nouveau mandat

Seul candidat de la zone UNAF, Walid Sadi a officialisé le retour de l’Algérie au Bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Patrice Motsepe, quant à lui, a succédé à lui-même à la tête de l’Instance africaine.

Lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football qui a eu lieu aujourd’hui mercredi le 12 mars au Caire, Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, a été élu par acclamation au Bureau exécutif de l’organisation.

Cette élection fait suite au retrait du candidat tunisien Hussein Jenayeh, laissant Sadi comme seul candidat éligible pour représenter la région Nord du continent. L’Algérien rejoint ainsi quatre autres nouveaux membres au sein du Bureau exécutif : Wallace John Karia (Tanzanie) pour la région Est et Centre, Mustafa Raji (Libéria) pour la région Ouest A, Kurt Okraku (Ghana) pour la région Ouest B, Bestine Kazadi (RD Congo) pour le siège des femmes.

Cette élection marque un moment important pour le football algérien, renforçant sa présence dans les instances dirigeantes du football africain. Tous les candidats ont été élus sans opposition dans leurs régions respectives, témoignant d’un consensus régional fort au sein de la CAF. À noter que l’Algérie effectue son retour au Bureau exécutif huit ans après, soit depuis 2017.

Motsepe succède à lui-même à la tête de la CAF

Patrice Motsepe a été reconduit à la tête de la Confédération africaine de football lors de sa 14e Assemblée générale extraordinaire au Caire. Le sud-africain (63 ans), unique candidat à sa succession, a été réélu pour un nouveau mandat 2025-2029 à la tête de l’instance continentale qu’il dirige depuis 2021.

L’assemblée a également été marquée par d’autres nominations importantes dans le football africain. Hany Abo Rida, dirigeant égyptien, a été élu à la présidence de l’Union nord-africaine de football (UNAF). Par ailleurs, l’ancien international camerounais Samuel Eto’o, figure emblématique du football africain, intègre le comité exécutif de l’Union des Fédérations de football d’Afrique centrale (UNIFFAC).

Ces nominations reflètent une volonté de stabilité et de renouveau dans la gouvernance du football africain, avec un mélange de continuité au plus haut niveau et l’intégration de nouvelles figures influentes dans les instances régionales.