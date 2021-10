CAF : triple victoire pour le football algérien

Les représentants du football algériens continuent toujours à remporter des victoire, et ce, dans le cadre des compétitions de Ligue des Champions d’Afrique ainsi que de la Coupe de la CAF.

À cet effet, les deux clubs algériens, à savoir l’ES Sétif et CR Belouizdad ont confronté la soirée d’hier, respectivement, Nouadhibou et ASEC Mimosa, dans le cadre d’un match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Ce dimanche soir, l’ES Sétif a pu remporter la victoire contre son invité, le club Mauritanien Nouadhibou. La rencontre s’est déroulée au stade 08 mai 1945 de Sétif, où l’Aigle Noir a fait trembler deux fois les filets de l’équipe adverse, en inscrivant deux buts.

Le premier but a été marqué à la 44e minute par le milieu offensif Abderrahim Deghmoum, tandis que le second a été inscrit par l’attaquant Oussama Darfalou, à quelques minutes seulement avant la fin du match retour, précisément à la 84 minute.

Pour rappel, le match aller du deuxième tour préliminaire en Mauritanie s’est terminé par la victoire des locaux par trois buts à un.

La CRB Belouizdad remporte la victoire

Par ailleurs, et lors de la même journée, le CR Belouizdad a atteint la phase de groupes de la compétition de la Ligue africaine des champions.

En effet, la qualification dudit club est intervenue après avoir remporté le match retour du deuxième tour préliminaire avec un doublé sans réplique au stade Omar Hamadi de Bologhine à Alger, contre le club ivoirien ASEC Mimosa.

Le doublé des jeunes footballeurs a été signé par Chouaib Keddad, au début de la confrontation (2e minute) et l’attaquant Khaled Bousseliou à la 48e minute. Sachant que le match aller en Côte d’Ivoire a été marqué par la victoire de l’ASEC Mimosa (3-0).

Les Canaris encore vainqueurs

De son côté, la JS Kabylie a atteint, hier soir, la phase de pré-groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Canaris ont remporté la victoire du match retour du deuxième tour préliminaire, après avoir inscrit deux buts à un, contre l’adversaire marocain, au stade 01 novembre 1954 de Tizi-Ouzou.

Ali Haroun a ouvert le score pour les Canaris à la 55e minute, avant que Lambert Araina ne s’ajuste pour les FAR à la 58e minute. Mais Haroun a rajouté un autre but à la dernière minute, qui a permis de remporter la victoire à son équipe, à la 90+2. Notant que le match aller, qui s’est déroulé au Maroc, a été également remporté par la JS Kabylie avec un but sans réplique.