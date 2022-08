Le président de la CAF Patrice Motsepe a décidé de lancer une nouvelle compétition continentale. Elle débutera l’année prochaine et le vainqueur percevra une prime conséquente.

Comme prévu, c’est ce matin que l’assemblée générale ordinaire de la CAF a eu lieu, à la capitale tanzanienne Arusha. Le président de la première instance continentale a annoncé officiellement le lancement d’une nouvelle compétition africaine.

« Le Comité Exécutif de la CAF a pris la décision de lancer la Super Ligue Africaine de la CAF en août 2022. Le coup d’envoi officiel de cette ligue sera donné en août 2023 ». A annoncé Motsepe lors de l’AGO de la CAF.

Pour le moment, la CAF n’a pas encore donné des détails concernant la formule de la nouvelle compétition en question. Mais elle concernerait les 24 équipes africaines les mieux classées. On attend les prochains jours pour connaitre les critères exacts des clubs qui y prendront part.

Le vainqueur empochera un grand pactole

Dans ce même registre, le président de la CAF Patrice Motsepe a révélé que le vainqueur de la Super Ligue Africaine percevra une prime conséquente. « Nous avons annoncé le 3 juillet dernier que le prize money total de la Super Ligue Africaine de la CAF sera de 100 millions USD. Le vainqueur recevant 11,5 millions USD ». A-t-il indiqué.

Motsepe affirme également que sa structure à l’intention de «verser à chaque association membre 1 million USD par an qui seront tirés des fonds de la Super Ligue Africaine de la CAF. Nous avons également l’intention d’allouer 50 millions USD à la CAF tiré de ces mêmes fonds pour le développement du football des jeunes et des femmes et pour toutes ses autres compétitions, afin de s’assurer qu’elles soient compétitives au niveau mondial ».

Par ailleurs, le président de la CAF a décidé de revoir à la hausse les primes pour les clubs vainqueurs de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. «Nous avons augmenté le montant total des prize money pour la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF. De 12,5 millions USD à 17,6 millions USD, et pour la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF de 6,375 millions USD à 9,9 millions USD ».