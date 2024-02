CAF – Maroc : accord trouvé pour le déroulement de la CAN 2025 en été

La confédération africaine de football a cédé à la pression du Maroc et accepté pour que la CAN-2025 se déroule en été. L’information a été rapportée par l’Agence France Presse, selon une source de la CAF.

Comme tout le monde le sait, la Coupe d’Afrique des Nations-2025 aura lieu au Maroc. Mais un différend opposait la confédération africaine de football à la fédération royale marocaine de football concernant la période du déroulement de la compétition africaine. La FRMF a insisté de la programmer pour l’été de 2025, mais la CAF a proposé l’hiver, car cela coïncide avec le déroulement de la Coupe du Monde des Clubs.

Finalement, l’instance africaine a cédé à la pression du Maroc. En effet, un accord de principe a été trouvé entre les deux parties pour la tenue de la 35ᵉ édition de la CAN en été 2025.

« Un accord de principe entre la CAF et la Fédération marocaine de football pour que la CAN se tienne durant l’été, plus précisément en juillet et en août. Cet accord a été trouvé sous l’égide de la Fifa après des pourparlers entamés il y a plusieurs mois et qui se sont intensifiés lors de la dernière édition conclue ce mois-ci en Côte d’Ivoire. Les dates actuellement proposées sont du 20 juillet au 16 ou 17 août 2025 ». Rapporte l’Agence France Presse (AFP), selon une source de la CAF.

Éliminatoires CAN-2025 : tirage au sort du tour préliminaire aujourd’hui

Par ailleurs, la confédération africaine de football va procéder demain, à 14h au Caire, au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN-2025. Le tour préliminaire regroupera les huit équipes les moins bien classées selon le classement FIFA : Somalie, Djibouti, Sao Tomé, Tchad, Maurice, Soudan du Sud, Libéria et Eswatini.

Les matches se joueront à domicile et à l’extérieur pendant la fenêtre FIFA du 18 au 26 mars 2024. Les quatre vainqueurs du tour préliminaire rejoindront les 44 équipes exemptées pour la phase de groupes.