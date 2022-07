CAF – FAF : les détails de la visite de Motsepe en Algérie dévoilés

Après l’annonce de sa visite de travail qui le mènera en terres algériennes le samedi 16 juillet, le programme de la venue du président de la confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est désormais dévoilé.

Poursuivant sa tournée dans les quatre coins du continent, Motsepe clôturera son agenda en attirant en Algérie. Le président de la plus haute instance continentale de football fera face au nouveau paysage footballistique en Algérie suite à l’élection de Djahid Zefizef à la tête de la fédération algérienne de football.

Cette dernière, par le biais d’un communiqué sur son site, a annoncé le programme de la visite du président de la CAF.

En effet, le communiqué de la FAF dévoile les identités des accompagnateurs du président de la CAF lors de sa mission en Algérie et indique que, « Le Président de la CAF, Patrice Motsepe sera accompagné par son secrétaire général, M. VERON Mosengo-Omba, le vice-président de cette instance, M. Seidou MBOMBO Nchouwa Njoya, et le Président de l’Union nord-africaine de football (UNAF) et membre du Comité exécutif de la CAF, M. » lit-on sur le site de la fédération algérienne de football.

Une visite pour l’avenir

Prônant les slogans de l’épanouissement du football africain en favorisant les relations étroites entre les gouvernements, le monde des affaires et les responsables des instances fédérales du continent, Patrice Motsepe se rendra à Alger pour une visite qui durera 2 jours selon la FAF.

Ainsi, des audiences avec des officiels et un programme de visites dans quelques infrastructures au niveau de la capitale algérienne seront dans l’ordre du jour de la visite du sud-africain en Algérie.

Le communiqué de la FAF indique aussi que la visite du président de la CAF, Patrice Motsepe, sera l’occasion pour faire le point sur l’avancement des préparatifs de l’Algérie pour l’accueil de la prochaine coupe d’Afrique des joueurs locaux, CHAN 2023.

En outre, la réunion prévue du président de la CAF avec les membres du bureau fédéral du nouveau président de la FAF, Djahid Zefizef, traitera aussi le sujet de la coupe d’Afrique des U17 organisée en Algérie en mars prochain.

Cependant, l’organisation de ces deux événements du football continental ne sera pas la seule à figurer sur le planning algérien du président de la CAF ; dans son communiqué, la fédération algérienne de football précise que bien d’autres sujets seront abordés lors de la visite du président de la CAF, Patrice Motsepe, en Algérie.