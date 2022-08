CAF CL/CC : les clubs algériens fixés sur leurs adversaires

L’Algérie sera représentée par quatre clubs dans les différentes compétitions africaines lors du prochain exercice. Le champion en titre le CRB et son dauphin la JSK participeront à la Ligue des Champions africaine. Tandis que la JS Saoura (3e) et l’USMA (4e) prendront part à la coupe de la CAF. Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi et les clubs algériens sont désormais fixés sur leurs adversaires.

Champion d’Algérie de la saison 2021/2023 pour une troisième fois consécutive, le CR Bélouizdad jouera bel et bien la ligue des champions africaine lors de la saison prochaine. Il y effectuera son entrée en lice à partir du mois de septembre prochain. Idem pour son dauphin la JS Kabylie. Le tirage au sort du 1er tour préliminaire s’est déroulé cet après-midi et les deux clubs sont fixés sur leurs premiers adversaires.

En effet, le Chabab entamera la prestigieuse compétition continentale en affrontant le représentant Sierra-léonais Bo Rangers. Quant au club phare de la Kabylie, il aura au menu le représentant sénégalais Casa Sport.

Les matchs allers auront lieu entre le 9 et le 11 septembre prochain. Quant aux matchs retour, ils se joueront entre le 23 et le 25 septembre. En cas de qualification, le CRB va affronter le vainqueur du match opposant Mongomo (Guinée) au Djoliba Bamako (Mali), tandis que la JSK va défier le vainqueur du match opposant ASKO (Togo) à Nouadhibou (Mauritanie).

La JS Saoura et l’USM Alger exemptées du 1er tour préliminaire

Ayant terminé la saison écoulée respectivement à la 3e et la 4e place au classement général du championnat, la JS Saoura et l’USM Alger disputeront la coupe de la CAF lors de la saison prochaine. Seulement, les deux clubs sont exemptés du 1er tour préliminaire.

C’est donc à partir du 2e tour préliminaire que les deux représentants algériens entameront l’aventure continentale. A cet effet, la JS Saoura va affronter le vainqueur du match opposant LISCR (Libéria) au SC Gagnoa (Côte d’Ivoire). L’USMA va affronter le vainqueur du match opposant le représentant guinéen Aero FC à son homologue togolais SCK.

Les matchs allers auront lieu entre le 9 et le 11 octobre prochain. Tandis que les matchs retours seront prévus deux semaines après.

Enfin, on espère que les représentants algériens puissent atteindre des tours avancés dans les différentes compétitions continentales dans lesquelles ils sont engagés.