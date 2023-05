CAF CC : l’entraineur de l’USMA, Benchikha, ambitieux pour le sacre africain

L’USMA s’est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe de Confédération CAF aux dépens du représentant marocain l’AS FAR. L’entraineur Abdelhak Benchikha affiche clairement son ambition de décrocher le titre africain.

C’est fait ! L’USMA est en demi-finale de la Coupe de Confédération CAF. Elle s’est qualifiée aux dépens du représentant marocain l’AS FAR sur le score total de quatre buts à trois lors de la double-confrontation des quarts de finale (Victoire 2-0 à Alger en aller et défaite 2-3 au retour à Rabat).

En éliminant un prétendant sérieux pour le titre, l’entraineur Abdelhak Benchikha affiche clairement sa grande ambition de mener sa bande vers le sacre africain. Le seul titre qui manque au riche palmarès sportif du club de Soustara.

« On croyait dur comme fer en nos chances de la qualification. On ne voulait absolument pas décevoir nos supporters. Mes joueurs ont fait une très bonne partie. Ils étaient très bons tactiquement et ont appliqué à la lettre mes consignes. On est très content et tellement notre joie est grande qu’on ne peut pas l’exprimer (…) Maintenant qu’on a éliminé l’AS FAR, un prétendant sérieux pour le titre, on va aller jusqu’au bout. Notre mission s’annonce difficile en demi-finale face à l’ASEC Mimosas, mais on doit passer ». A livré le coach ses impressions à l’issue du match.

A noter que la formation usmiste affrontera le représentant ivoirien l’ASEC Mimosas en demi-finale de l’épreuve africaine. Le match aller se jouera le 10 mai à Bouaké en Côte d’Ivoire, tandis que le match retour aura lieu une semaine après, soit le 17 mai, au stade 5 juillet.

La FAF félicite l’USMA

La fédération algérienne de football a félicité l’USMA à la suite de sa qualification pour la demi-finale de la Coupe de Confédération CAF. Le seul représentant algérien dans une compétition continentale.

« Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid Zefizef, et les membres du Bureau Fédéral tiennent à féliciter l’USM Alger, unique représentant algérien en Coupes africaines des clubs, pour sa brillante qualification aux demi-finales de la Coupe de la Confédération 2023, après sa double confrontation face à l’AS FAR Rabat (2 à 0 et 2 à 3) et lui souhaitent pleins succès lors des prochains tours. ». A écrit la FAF sur son site officiel.