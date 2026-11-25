Les listes définitives des CAF Awards 2026 sont tombées ce matin, et le football algérien en ressort presque invisible. À une semaine de la cérémonie fixée au 2 décembre à Lagos, au Nigeria, l’USM Alger constitue la dernière représentante nationale, retenue pour le trophée du meilleur club du continent. Partout ailleurs, les jurys de la Confédération africaine ont rayé les candidats algériens, y compris ceux dont le bilan sportif semblait indiscutable.

CAF Awards 2026 : l’USM Alger sauve seule l’honneur algérien

Seul rescapé de ce grand ménage, le club de Soustara figure dans la catégorie réservée aux meilleures formations africaines. Une présence logique après son doublé africain. En effet, la formation de Soustara a remporté la Coupe de la Confédération CAF et la Supercoupe d’Afrique aux dépens des deux cadors africains, le Zamalek et Mamelodi Sundowns.

Derrière le prestige, il y a aussi les comptes. Le trophée s’est accompagné d’une prime de 500 000 dollars, qui vient grossir une année financière déjà exceptionnelle. Autant dire que l’USM Alger aborde cette fin d’exercice avec des arguments solides, sur le terrain comme dans les caisses.

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Ahmed Khaldi écarté malgré ses statistiques continentales

La première incompréhension porte sur Ahmed Khaldi. L’attaquant de l’USMA a bouclé l’exercice en tant que meilleur buteur de son équipe, mais aussi comme premier buteur de la Coupe de la Confédération. Difficile, dans ces conditions, de justifier son absence parmi les nommés au titre de meilleur joueur interclubs.

Son nom est pourtant apparu dans la dernière grande affiche africaine. Le 8 novembre à Pretoria, il a signé un but de grande classe face aux Sud-Africains, après avoir déjà été à l’origine de l’ouverture du score. Un rendement que les jurys ont visiblement choisi d’ignorer.

Le cas du gardien international Oussama Benbot relève de la même logique. Écarté de la catégorie des portiers, il paie lui aussi une sélection dont les critères restent opaques. Idem pour l’entraineur Lamine N’diaye, le technicien sénégalais qui a mené l’USMA vers un triplé historique en 2026.

Maza recalé chez les jeunes talents africains

L’autre dossier qui fait grincer des dents concerne Ibrahim Maza. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen a enchaîné une saison de confirmation en Bundesliga, suffisamment convaincante pour attirer l’attention bien au-delà du continent. Son absence du trophée du meilleur jeune africain interpelle d’autant plus.

Le joueur n’est en effet pas un inconnu des jurys internationaux. En septembre dernier, la nomination de Maza pour le trophée Kopa du Ballon d’Or l’avait installé dans le top 10 des meilleurs espoirs mondiaux, selon le classement établi par France Football. Une reconnaissance européenne que l’Afrique lui refuse.

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Des critères de sélection toujours aussi flous à la CAF

Édition après édition, le scénario se répète avec une régularité troublante. Les représentants algériens apparaissent dans les présélections, puis s’évaporent au moment des arbitrages décisifs. Personne, à ce jour, n’est en mesure d’expliquer précisément sur quelle grille les votants s’appuient.

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Ce sentiment de marginalisation alimente une méfiance durable envers l’instance continentale, déjà fragilisée par plusieurs décisions contestées ces derniers mois. Les performances chiffrées, les trophées remportés et les reconnaissances extérieures ne semblent pas peser lourd face aux choix des jurys.

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