La Confédération africaine de football a publié la liste des dix réalisations retenues pour le trophée du plus beau but de l’année, et trois d’entre elles portent une signature algérienne. Adel Boulbina, Zineddine Ferhat et l’internationale de l’équipe féminine Marine Dafeur figurent parmi les nommés de ces CAF Awards 2026, un ratio rare pour une seule nation.

Les CAF Awards 2026 retiennent trois buts algériens

Sur dix candidats au total, l’Algérie en compte donc trois. La catégorie du plus beau but reste l’une des plus suivies de la cérémonie, car elle échappe aux considérations de palmarès et ne récompense qu’un geste, une inspiration, une fraction de seconde. Les votes départageront ces réalisations venues de tout le continent.

Cette moisson prend une saveur particulière au vu du contexte. Lors de la publication des listes définitives, le football algérien avait été presque totalement écarté des différentes catégories, l’USM Alger demeurant la seule rescapée dans le volet réservé aux clubs. Voir trois buts nationaux surnager dans cette short-list corrige quelque peu l’impression laissée par ce grand ménage.

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Boulbina en pole position

Le but d’Adel Boulbina doit sa place à un huitième de finale de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Face à la République démocratique du Congo, l’international algérien avait signé une frappe d’une rare propreté, de celles qui font basculer un match et marquent durablement une compétition.

L’autre nommé évolue sur les pelouses nationales. Zineddine Ferhat, attaquant du Mouloudia d’Alger, apporte à cette liste une représentation directe de la Ligue 1. Sa technique de frappe et son sens du déséquilibre expliquent assez bien qu’un de ses gestes ait retenu l’attention des observateurs de la CAF.

Troisième nommée, Marine Dafeur prolonge la belle année vécue par le football féminin algérien. L’internationale apporte à cette liste une dimension supplémentaire, celle d’une sélection qui a changé de statut sur le continent en l’espace de quelques mois.

Une fin d’année chargée en distinctions pour le sport algérien

La cérémonie des CAF Awards se tiendra le 2 décembre à Lagos, au Nigeria. Les regards algériens se porteront principalement sur deux catégories : celle du meilleur club, où l’USM Alger défendra ses deux titres continentaux, et cette course au plus beau but désormais largement teintée de vert.

Le calendrier des récompenses ne s’arrêtera pas là. Douze jours plus tard, le Fennec d’Or posera ses valises à Alger pour sa deuxième édition, après un lancement parisien en 2025. De quoi offrir une seconde occasion aux joueurs nationaux de monter sur une scène, cette fois devant leur public.

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