CAF Awards 2026 : l’équipe d’Algérie, Maza, l’USMA et le CRB parmi les nommés

La Confédération africaine de football a communiqué les différentes listes de nommés pour sa cérémonie annuelle. Le constat saute aux yeux : le football algérien occupe une place de choix, avec des représentants dans presque chaque catégorie. Sélection masculine, clubs, gardien, jeune talent, joueuses : rares sont les trophées où aucun nom algérien n’apparaît. En revanche, aucun joueur algérien n’a été nommé pour le prix du meilleur joueur africain de l’année (Ballon d’Or), et ce n’est pas une surprise, faut-il le dire.

Les Verts en lice pour le titre de meilleure sélection africaine

L’équipe nationale figure parmi les candidats au trophée de la meilleure sélection du continent. Deux arguments pèsent dans la balance : un quart de finale atteint lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, puis une qualification pour les 1/32es de finale du Mondial organisé en Amérique du Nord.

La concurrence s’annonce toutefois musclée. Le Maroc, finaliste de la CAN et quart-de-finaliste au Mondial, part avec un capital sportif difficile à contester.

L’USM Alger et le CR Belouizdad nommés chez les clubs

Deux formations algéroises apparaissent dans la catégorie réservée aux meilleures équipes du continent. La présence de la formation de Soustara n’étonne personne : le sacre en Coupe de la Confédération obtenu face au Zamalek au terme d’une séance de tirs au but interminable a été complété par un succès en Coupe d’Algérie. De quoi constituer un dossier solide.

Elle pourrait même enrichir sa collection très prochainement. Dimanche, à Pretoria, un second trophée continental se jouera face au Mamelodi Sundowns à l’occasion de la Supercoupe de la CAF. Une victoire viendrait parachever une séquence déjà exceptionnelle.

Quant au Chabab, sa nomination s’explique par un parcours poussé jusqu’au dernier carré de cette même Coupe de la Confédération. Les clubs algériens restent d’ailleurs très actifs sur la scène africaine, comme l’a rappelé le tirage au sort de la phase de poules, clément pour l’USMA et nettement plus rude pour le Mouloudia.

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Khaldi et Belhocini visent le prix du meilleur joueur évoluant en Afrique

La distinction récompensant les footballeurs restés sur le continent compte deux Algériens. Ahmed Khaldi, attaquant de l’USMA, et Abdenour Iheb Belhocini, sociétaire du CRB, ont été retenus par les instances continentales.

Le premier nommé arrive avec des statistiques parlantes. Meilleur réalisateur de sa formation lors du dernier exercice avec treize réalisations, il en a signé quatre dans la campagne africaine. Une contribution directe au titre remporté par son club.

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Maza et Benbot portent les chances algériennes dans les catégories individuelles

Chez les jeunes, Ibrahim Maza est en lice pour le trophée du meilleur espoir du continent. Le milieu offensif, considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération, avait déjà été distingué au niveau mondial, sa réaction au vote de Lionel Messi pour le Trophée Kopa ayant largement circulé. La bataille s’annonce ouverte face à l’Ivoirien Yan Diomandé et au Marocain Ayyoub Bouaddi.

Dans les cages, Oussama Benbot défendra ses chances pour le titre de meilleur portier africain. Sa saison aboutie sous le maillot usmiste lui avait valu une convocation parmi les vingt-six joueurs retenus pour le rendez-vous mondial, confirmation d’une progression constante.

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Le football féminin n’est pas oublié. La défenseure Marine Dafeur figure sur la liste des prétendantes au titre de joueuse de l’année, tandis que Chloé N’Gazi brigue la récompense réservée aux gardiennes. Deux nominations qui complètent une moisson algérienne rarement aussi fournie lors de ces CAF Awards.