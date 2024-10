CAF Awards 2024 : Gouiri et Benbot nominés pour 3 trophées

La Confédération africaine de football vient de dévoiler les nominés pour les différents prix des CAF Awards-2024. Deux joueurs algériens sont nominés pour trois trophées.

La cérémonie des CAF Awards-2024 aura lieu officiellement le 16 décembre prochain à Marrakech, au Maroc. À pas moins deux mois de la cérémonie, le compte à rebours a déjà commencé puisque la Confédération africaine de football a dévoilé les listes des nominés pour les différents prix.

Concernant le trophée du Ballon d’Or africain, un Algérien figure dans la liste des nominés. Il s’agit d’Amine Gouiri, l’attaquant de la sélection nationale et du Stade Rennais.

Ce dernier, sera en lice avec les meilleurs footballeurs du continent. Il s’agit d’Achraf Hakimi et Soufiane Rahimi (Maroc), Chancel Mbemba (RD Congo), Serhou Guirassy (Guinée), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Simon Adingra (Côte d’Ivoire), Ademola Lookman et William Troost-Etong (Nigéria) et enfin Ronwen Williams (Afrique du Sud).

Benbot nominé pour 2 distinctions personnelles

L’autre Algérien nominé pour les CAF Awards-2024, c’est le gardien de but de l’équipe d’Algérie et l’USM Alger, Oussama Benbot. Seulement, il est nominé pour deux prix.

D’abord, pour celui du meilleur gardien de but africain. Il devra faire face au Camerounais André Onana, à l’Egyptien Mostafa Shobeir, au Marocain Munir El-Kajoui, à l’Ivoirien Yahya Fofana, au Malien Djuigui Diara, au Tunisien Amanallah Memmiche, au Congolais Lionel Mpasi, au gardien de l’Afrique du Sud Ronwen Williams et au Nigérien Stanley Nwabali.

Aussi, le natif d’Ain M’lila est nominé pour le meilleur joueur interclubs. En revanche, on s’interroge pour quelles raisons l’USM Alger ne figure pas dans la liste des nominés pour le meilleur club de l’année. Et pourtant, elle a atteint la demi-finale de la dernière édition de la Coupe de Confédération CAF. Elle pouvait espérer mieux, n’était sa sortie forcée de la compétition, en raison du maillot de « la honte » de la formation marocaine, la RS Berkane.