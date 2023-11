CAF Awards 2023 : six algériens nominés pour des prix, l’équipe d’Algérie recalée

La Confédération Africaine de football, CAF, vient de dévoiler les listes des différents joueurs nominés pour ces prix de l’année 2023.

Ainsi, l’instance africaine de football a fait des choix jugés « étonnant » par les amateurs du football. En effet, pour la récompense du meilleur jeune joueur du continent, la CAF a exclu tous les joueurs algériens.

En dépit de leurs talents et de leurs prestations prometteuses, la CAF n’a pas inclus des joueurs à l’instar d’Amine Gouiri, Badredine Bouanani, Rayan Ait-Nouri ou encore Farès Chaîbi.

Par ailleurs, les bonnes performances de la sélection algérienne n’ont pas été suffisantes, selon l’instance africaine du football, pour figurer parmi les nominés pour le prix de la meilleure sélection nationale du continent en 2023. Pour rappel, la sélection nationale n’a perdu aucun match cette année.

Prix de la CAF 2023 : qui sont les Algériens nominés ?

L’année civile 2023 fut concluante pour les clubs algériens sur le plan continental. En effet, le double sacre de l’USM Alger a repositionné le football local sur l’échiquier africain.

Ainsi, le club de la capitale a été nominé pour le prix du meilleur club du continent en 2023. L’USMA a été choisie parmi tant d’écuries africaines à l’image de la formation d’Al-Ahly, de l’Espérance de Tunis ou encore du Raja de Casablanca. À noter que le CR Belouizdad a été nominé pour ce prix entre autres.

La liste des meilleurs joueurs africains de l’année 2023 a inclus 2 leaders de la sélection nationale. Ainsi, Riyad Mahrez et Ramy Bensebaini disputeront la course finale du meilleur joueur de l’année.

En outre, la liste des nominés pour la récompense du meilleur gardien africain a inclus le portier algérien, Oussama Benbot. Le dernier rempart de l’USMA rivalisera avec des gardiens de standing international tels que Yacine Bounou, André Onana et Mohamed El Shenawy.

Pour cette édition des prix de la CAF, les joueurs Usmistes, forts de leurs doubles sacres, ont été mis à l’honneur. Ainsi, le trio Aimene Mahious, Oussama Benbot et Zinédine Belaid sont nominés pour le prix du meilleur joueur local.

L’ancien entraîneur de la formation Rouge et Noire, Abdelhak Benchikha a été nominé pour la récompense du meilleur coach africain de 2023 à côté de Walid Regragui et Aliou Cissé.

