CAF Awards 2023 : pas de Ballon d’Or africain pour Riyad Mahrez

Coup de tonnerre ! Riyad Mahrez ne peut pas prétendre au Ballon d’Or africain de l’édition 2023. Son nom ne figure pas dans la liste finale des nominés pour la prestigieuse distinction personnelle.

C’est ce matin que la confédération africaine de football a communiqué les listes finales des nominés pour les différents trophées des CAF Awards 2023. À la grande surprise, le nom de Riyad Mahrez ne figure pas pour le prix du meilleur joueur de l’année.

Il faut dire que c’est scandaleux de la part de la première instance du football africain. On ne sait pas sur quels critères elle a établi la liste finale. Certes, le capitaine des Verts ne jouait pas régulièrement avec Manchester City la saison écoulée, mais il a tout de même contribué au triplé historique de son ex-club (Premier League, Ligue des champions européenne et Coupe d’Angleterre), avec 17 buts et 18 passes décisives.

Aussi, les trois nominés pour le Ballon d’Or africain de l’édition 2023 n’ont pas fait mieux que Mahrez. Que ce soit Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), Achraf Hakimi (Maroc, PSG) et Victor Osimhen (Nigéria, Naples).

Ce serait sans doute une grande déception pour le joueur. On espère que cela ne va pas influer sur son niveau lors de la CAN-2023.

The best of the best. Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

Une vengeance de la CAF sur l’Algérie ?

Outre Riyad Mahrez pour le Ballon d’Or africain, il y a également d’autres surprises dans les listes finales des différents trophées des CAF Awards-2023. En effet, Zinedine Belaid et Aïmen Mahious (USMA) n’ont pas figuré sur les listes finales du meilleur joueur africain interclubs de l’année, malgré leur grande contribution de la consécration de l’USMA en Coupe de Confédération CAF.

Idem pour l’USM Alger pour le meilleur club de l’année, malgré son doublé (CC CAF et Supercoupe). Bizarrement, le Wydad Casablanca figure sur la liste finale avec zéro titre la saison écoulée. Les deux seuls représentants algériens dans les CAF Awards, dont la cérémonie est prévue lundi prochain à Marrakech, au Maroc, sont Abdelhak Benchikha et Khaled Bousseliou (USMA), respectivement pour les prix de meilleur entraineur et meilleur but de l’année.

De quoi susciter les spéculations si c’est une vengeance de la première instance du football africain sur l’Algérie après que la FAF a retiré les deux candidatures de notre pays pour accueillir les deux prochaines CAN de 2025 et 2027. Scandaleux…