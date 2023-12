CAF Awards 2023 / Meilleur but de l’année : un joueur algérien nominé

La confédération africaine de football a rendu public la liste des nominés pour le trophée du meilleur but de l’année 2023. Le nom d’un footballeur algérien figure dans la liste.

La cérémonie des CAF Awards-2023 aura lieu le 11 décembre prochain à Marrakech. Après avoir communiqué les listes des nominés des différents prix, la confédération africaine de football vient enfin de rendre public les footballeurs qui vont se disputer le prix du meilleur but de l’année.

À cet effet, un panel d’experts a sélectionné 12 buts extraordinaires issus des différentes compétitions de la CAF qui seront soumis au vote du public sportif. Le vote du public représente 70 % du processus, ce qui rend le prix spécial par rapport à d’autres catégories. Les 30 % restants sont décidés par les experts techniques de la CAF.

Le vote a commencé aujourd’hui sur le site web de la CAF. Il se termine le vendredi 8 décembre.

Qui est le footballeur algérien nominé pour le meilleur but de l’année ?

Dans la liste des footballeurs nominés pour le meilleur but de l’année, le nom d’un Algérien y figure. Il s’agit, en effet, de l’attaquant de l’USM Alger, Khaled Bousseliou.

Le jeune attaquant avait été l’auteur d’un but splendide le 30 mai passé à la capitale marocaine, Rabat. Ce fut à l’occasion du match-retour du ¼ de finale de la Coupe de Confédération CAF, ayant opposé son équipe aux FAR Rabat. Profitant d’une belle passe latérale de Tumisang Orebonye, le joueur avait tenté le lobe et réussi à mettre le cuire au fond des filets. Un but ô combien important, puisqu’elle avait permis à l’USMA de se qualifier pour la demi-finale de la compétition.

À noter que d’autres Algériens sont nominés pour différents prix des CAF Awards. Il s’agit d’Abdelhak Benchikha (meilleur entraineur/USMA), Zinedine Belaid et Aïmen Mahious (meilleurs joueurs interclub/USMA). Le club algérien, l’USM Alger, est nominé pour le meilleur club africain de l’année, après avoir remporté la Coupe de Confédération et la Supercoupe CAF.