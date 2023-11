CAF Awards 2023 : Mahrez dans le sprint final pour le Ballon d’Or africain

La Confédération Africaine de football vient de dévoiler la liste des 10 nominés pour le Ballon d’Or africain de 2023. En effet, dans un communiqué rendu public, l’instance africaine de football a annoncé la liste des 10 finales pour le Graal individuel du continent.

Sans surprise, l’international algérien, Riyad Mahrez, fort de son triplé historique avec son ancien club, le Manchester City, figure parmi les 10 nominés pour le Ballon d’Or africain de 2023. Une récompense que le Fennec espère remporter après 7 ans de son premier titre du meilleur joueur du continent.

Dans de sprint final pour le Ballon d’Or africain de 2023, Mahrez rivalisera avec Sadio Mané, Mohamed Salah, Victor Osimhen et le quatuor marocain : Hakimi, Bounou, Amrabat et En-Nesyri. À noter que le défenseur algérien, Ramy Bensebaini a été écarté de cette liste finale des nominés.

𝗔𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗻 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲 𝘁𝗲𝗻. Your final shortlist for Player of the Year (MEN) award is here.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/BnCQcclhkZ — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Dans un autre registre, la CAF a retenu l’attaquant algérien, Aimene Mahious, et son compatriote, Zinédine Belaid, dans la liste finale des meilleurs joueurs locaux.

They lit up the continent’s stadiums. ✨ Here’s your final shortlist for the Interclub Player of the Year (MEN) award.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/dQimAXBrUw — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Caf Awards 2023 : Benchikha et l’USMA favoris

Pour sa récompense annuelle attribuée au meilleur entraîneur du continent africain, la Confédération Africaine de football a dévoilé la liste des 5 finalistes.

Ainsi, l’ancien entraîneur de l’USM Alger, Abdelhak Benchikha, rivalisera avec Aliou Cissé et Walid Regragui, entre autres, pour le trophée du meilleur entraîneur africain de 2023.

Africa’s finest. The final shortlist for Coach of the Year (MEN) award is here. #CAFAwards2023 pic.twitter.com/AaEOiLtm3j — CAF (@CAF_Online) November 17, 2023

Par ailleurs, le club Usmiste fait figure de favori pour la récompense collective du meilleur club du continent en 2023 suite à son double sacre réalisé la saison dernière.

