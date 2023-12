CAF Awards 2023 : Benchikha lâche une bombe

C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Abdelhak Benchikha, qui est nominé pour le prix de meilleur entraineur africain de l’année, ne sera pas présent à la cérémonie des CAF Awards. L’actuel entraineur de Simba SC affirme avoir été snobé par la confédération africaine de football.

Après avoir écarté injustement Riyad Mahrez du Ballon d’Or africain, ainsi que l’USMA et Zinedine Belaid pour les trophées de meilleur club africain et meilleur joueur interclubs de l’année, la confédération africaine de football a snobé Abdelhak Benchikha. Et pourtant nominé pour le prix du meilleur entraineur de l’année, l’ancien sélectionneur national a lâché une bombe. En effet, il affirme ne pas avoir reçu une invitation pour assister à la cérémonie des CAF Awards, prévue ce soir à Marrakech, au Maroc.

« Je vous affirme que je n’ai pas reçu une invitation pour assister à la cérémonie des CAF Awards, bien que mon nom figure dans la liste finale des nominés. Et pourtant, j’étais présent à Marrakech pendant cinq jours ». A-t-il confié, dans une déclaration accordée à la chaine sportive algérienne « El-Heddaf TV ». Une grave révélation qui ternit la crédibilité de la CAF et qui reflète le jeu de coulisses qui existe au sein de l’instance africaine.

Benchikha solidaire avec Mahrez

Même s’il a reçu une invitation pour y assister, Abdelhak Benchikha n’aurait pas répondu favorablement. En effet, il a décidé de boycotter la cérémonie par solidarité à Riyad Mahrez et son ex-club, l’USM Alger, qui ont été snobés par la CAF pour les CAF Awards.

« Même si j’avais reçu une invitation, je ne me serais pas déplacé à Marrakech pour assister à la cérémonie. Comme puis-je y assister alors que le club avec lequel j’ai réalisé le doublé africain (l’USM Alger) a été écarté par la CAF ? ». Révèle-t-il. Et d’ajouter : « Je suis solidaire avec Mahrez, l’USMA et Belaid. Je suis un Algérien avant tout et un homme de principe ». Voilà ce qui est désormais clair, net et précis.