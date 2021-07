CAF: aprés un parcours de champion, la JSK s’incline avec les honneurs

Les lions de Djurdjura, la fierté de l’Algérie devront patienter encore avant d’accrocher une 7e étoile continentale à leur maillot, après son parcours quasi sans fautes tout au long de la compétition, qui l’a emmené jusqu’en finale de la Coupe de la Confédération, la JSK s’est incliner avec les honneurs face au Raja de Casablanca.

En effet, la JS Kabylie a raté l’occasion de décrocher une nouvelle étoile en s’inclinant devant les Marocains du Raja de Casablanca sur le score de 1 à 2.

La JSK, 19 ans après sa dernière consécration africaine, a retrouvé sa vraie place, sur les devants de la scène footballistique africaine, malgré une défaite amère en finale, les jaunes et verts n’ont pas à rougir de leur prestation lors de cette empoignade ni de son parcours quasi sans fautes tout au long de la compétition.

Alors que personne ne s’attendait à les voir arriver au dernier stade de la compétition, les coéquipiers du capitaine Réda Bensayah ont semé du rêve par leur résilience et la qualité de jeu, ils ont réussi à déjouer les pronostics, parvenant à atteindre le dernier stade de la compétition.

Ces Kabyles, qui n’avaient plus atteint les dernières demi-finales des compétitions africaines depuis l’édition 2010, et dont les supporters se prennent à rêver d’un destin triomphal, comme lors du titre de 2002, ont rendu une copie presque sans faute contre des Marocaines du Raja à bout de force en deuxième mi-temps, dominés à la fois techniquement et collectivement, et même réduits à dix après l’expulsion du milieu de terrain du Raja, Omar Arjoun, intervenue juste après l’heure de jeu (63’).

Un match a oublié

Malheureusement, les camarades de Benchrifa sont complètement passés à côté de leur sujet durant la première mi-temps, plus précisément pendant le premier quart d’heure, en raison de l’enjeu du match. Cueillis à froid, les Jaune et Vert ont encaissé le premier des deux buts du Raja à la 5e minute coré par Rahimi, le manque d’expérience constaté chez les kabyles et la maladresse de la défense de la JSK lui a couté un second but dix minutes plus tard. À la suite d’une mauvaise relance, les joueurs du Raja ont repris le ballon pour construire une belle action collective conclue par Ben Malango (14‘).

En deuxième période la JSK a réussi à réduire le score par son attaquant Zakaria Boulahia dés l’entame de la 2e mi-temps (46’), redonnant l’espoir aux Canaris d’égaliser, notamment, après de l’expulsion d’Omar Arjoune (62’).

Mais la précipitation et le manque d’expérience ont fait que la JSK ne parviendra pas à revenir au score face à une équipe marocaine solidaire en défense, qui a su garder son avantage jusqu’au coup de sifflet final.