Cadavres en série dans la Seine : ce que l’on sait de l’affaire qui secoue la diaspora algérienne

Le mystère s’épaissit autour de la découverte de quatre corps repêchés simultanément dans la Seine. Mercredi 13 août, vers 13 h 45, un passant a aperçu l’un des cadavres flotter près du point Choisy, à Choisy-le-Roi. Il a immédiatement prévenu les secours.

L’inspection de la zone par les policiers, les pompiers et la brigade fluviale a révélé l’ampleur du drame : non pas un, mais bien quatre corps gisaient dans la Seine.

Les premières analyses ont montré qu’ils n’avaient pas été jetés à l’eau en même temps. Le premier, celui qui a été signalé, était relativement préservé, alors que les trois autres étaient dans un état de composition très avancé. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que les corps ont été mis à l’eau dans cet endroit précis, car ils auraient pu dériver sur plusieurs jours avant d’être bloqués par le courant ou la configuration du fleuve.

Quatre cadavres découverts dans la Seine

Selon une source policière, citée par la presse française, les quatre corps retrouvés sont ceux d’hommes adultes. Trois seraient d’origine africaine, le quatrième serait d’origine nord-africaine. À ce stade de l’enquête, le parquet a appelé à la prudence quant à l’identification en raison de la décomposition avancée des corps. Des autopsies ont été réalisées pour déterminer les causes du décès et l’identité des victimes.

Samedi dernier, le parquet de Créteil a donné plus de précision : sur les quatre victimes repêchées, une est morte par strangulation, une autre présentait « des lésions de violence« .

Un Algérien de 31 ans, originaire de la wilaya de Bouira, aurait été identifié parmi les victimes grâce à une analyse ADN. Son corps portait également des traces de violence. Ces traces ont conduit à retenir l’hypothèse d’un décès d’origine criminelle. L’information a été largement diffusée par la famille de la victime.

Un suspect placé en garde à vue pour meurtre en concours

Suite aux premiers éléments révélés par les autopsies, une enquête pour homicide volontaire, pour le premier corps, avait été confiée à la Brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Une deuxième enquête sur l’un des trois autres corps, après la découverte des « lésions de violence« .

Un suspect a été arrêté ce mercredi matin dans le cadre de l’enquête sur la découverte des quatre corps dans la Seine. Le jeune homme de 25 ans, né en Algérie, a été placé en garde à vue pour « meurtre en concours » à la Brigade criminelle de Paris.

Cette qualification juridique signifie qu’il est soupçonné d’avoir commis plusieurs meurtres de manière distincte. Cette procédure permet de le garder en détention et de l’interroger pendant 96 heures. Pour l’instant, on ne sait pas si la procédure le vise pour le meurtre d’un ou de plusieurs des quatre hommes.

