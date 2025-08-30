Cacahuètes, biscuits, chips… la « junk food » de l’homme menace le macaque de Barbarie

Dans le magnifique parc national du Djurdjura, en Algérie, nombreux sont les visiteurs attendris par les macaques de Barbarie, ces singes malicieux qui n’hésitent pas à s’approcher des humains avec un regard plein de malice. Mais attention : leur donner à manger est une très mauvaise idée.

Selon les responsables du parc, cette habitude, pourtant bien intentionnée, nuit gravement à la santé des animaux. La nourriture humaine, trop riche en sucres, en sel et en graisses, est totalement inadaptée à leur régime alimentaire naturel et met en péril leur bien-être.

On a déjà vu des visiteurs leur tendre des biscuits, des chips, des bonbons… et même des hamburgers ! Résultat : les singes souffrent d’obésité, de diabète et de problèmes dentaires.

Qui est le singe magot ?

Le singe magot (Macaca sylvanus) est le seul macaque vivant hors d’Asie. Il appartient à la famille des cercopithécidés. Les mâles mesurent en moyenne 64 cm pour 17 kg, les femelles 58 cm pour 13 kg. Il est reconnaissable à sa queue quasi inexistante (elle a disparu au fil de l’évolution) et à sa fourrure épaisse, qui lui permet de survivre dans les conditions climatiques rigoureuses des montagnes d’Afrique du Nord.

Autrefois présent dans toute l’Afrique du Nord, il ne subsiste aujourd’hui que dans certaines régions montagneuses du Maroc et d’Algérie, notamment en Kabylie. Une population artificielle existe également à Gibraltar. Malheureusement, l’espèce est en fort déclin : elle est aujourd’hui classée « en danger » par l’UICN.

L’obésité et le diabète guettent les singes du Djurdjura

En plus des soucis de santé, ces cadeaux alimentaires changent complètement leur comportement. Moins craintifs, plus téméraires, les singes s’approchent des voitures, fouillent les sacs, réclament avec insistance et peuvent même devenir agressifs, notamment envers les femmes et les enfants. Certains n’hésitent plus à descendre dans les villages voisins pour piller les vergers.

Autre risque évoqué : les morsures ou griffures peuvent transmettre des virus à l’humain. Et ces blessures sont parfois difficiles à traiter.

Pour faire face au problème, des panneaux d’interdiction ont été installés un peu partout dans le parc, et des actions de sensibilisation sont menées régulièrement. Même si la loi prévoit des sanctions, le but est surtout de faire comprendre que ce geste, aussi anodin qu’il paraisse, met en danger la faune locale.

Le Parc national du Djurdjura alerte sur les dangers du nourrissage des singes

Les responsables insistent : si vous aimez vraiment les singes, laissez-les tranquilles ! Ils savent très bien se nourrir tout seuls dans la nature. Et puis, les observer dans leur comportement sauvage, c’est bien plus magique, non ?

Notre pays – et notre planète – regorge de paysages époustouflants, d’animaux uniques, et de trésors naturels qu’on nous envie. C’est une richesse inestimable. Mais cette richesse, il faut la mériter : en faisant preuve de civisme, en respectant la nature, et en gardant en tête que chaque geste compte.

Aimer la nature, c’est aussi l’accepter telle qu’elle est, sans vouloir la modifier ou la domestiquer. Alors profitons de sa beauté, émerveillons-nous… mais sans la ruiner.