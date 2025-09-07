Câbles électriques : l’Algérie décroche un contrat d’exportation de 100 millions $ à l’IATF 2025

La Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), qui se tient actuellement à Alger, a été marquée par l’annonce de la signature d’un accord de cinq ans entre Elsewedy Electric Algérie et la Côte d’Ivoire.

D’un montant global de 100 millions de dollars, ce contrat ouvre la voie à l’exportation de câbles électriques fabriqués en Algérie. Confirmant l’ambition du pays de renforcer sa présence industrielle sur le continent.

Accord historique entre l’Algérie et la Côte d’Ivoire à l’IATF 2025 : 100 millions de dollars pour l’exportation de câbles électriques

En marge de la 4e édition de l’IATF 2025, Elsewedy Electric Algérie a conclu une convention majeure avec la société ivoirienne SOGELUX. Le contrat, d’une valeur totale de 100 millions de dollars sur cinq ans, porte sur l’exportation de câbles électriques fabriqués en Algérie, soit environ 20 millions de dollars par an.

🟢 À LIRE AUSSI : IATF 2025 : l’Algérie ouvre ses portes à l’Afrique avec 175 partenariats en ligne de mire

« Ce partenariat est une fierté nationale et une preuve de la qualité de la production made in Algeria », a déclaré Mostafa Awad, premier responsable d’Elsewedy Electric Algérie. Selon lui, ce contrat permettra de couvrir près de 30 % des besoins du marché ivoirien en câbles électriques.

Elsewedy Electric Algérie : expansion de l’usine d’Aïn Defla et coentreprise prévue avec Sonelgaz

En outre, l’accord intervient à un moment stratégique pour Elsewedy Electric Algérie. Qui prépare l’extension de son usine d’Aïn Defla. Avec une capacité actuelle de 32 500 tonnes par an, l’usine ambitionne de renforcer sa production afin de répondre à la demande croissante des marchés africains.

Parallèlement, l’entreprise envisage la création d’une coentreprise avec Sonelgaz. Ce projet devrait inclure la fabrication et la commercialisation d’équipements électriques. Ainsi que des travaux d’ingénierie pour des centrales en Afrique et au Moyen-Orient.

Ces initiatives traduisent la volonté de l’Algérie d’inscrire son industrie dans une dynamique régionale. À un moment où la demande en infrastructures énergétiques explose sur le continent.

La Foire commerciale intra-africaine, un tremplin pour les entreprises algériennes

La 4e édition de l’IATF 2025 réunit à Alger plus de 175 participants venus de différents pays africains. Cet événement représente une plateforme stratégique pour les opérateurs économiques algériens. Désireux de conclure des partenariats et d’accroître leurs exportations hors hydrocarbures.

🟢 À LIRE AUSSI : Elle est au coeur de l’IATF 2025 : Ce que la ZLECAf signifie pour l’Algérie et 54 pays africains

Pour l’Algérie, l’objectif est de diversifier son économie, de réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Ainsi que de valoriser le « made in Algeria » sur de nouveaux marchés. Enfin, le contrat signé avec la Côte d’Ivoire illustre ce virage, en annonçant potentiellement une série d’autres accords dans les années à venir. Notamment avec la mise en place progressive de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).