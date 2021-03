Cabarets clandestins à Béjaia : la réponse de la gendarmerie (vidéo

Après cinq jours de protestation, pendant lesquels la route nationale n° 24 a été fermée par les citoyens de la région de Saket et de Boulimate, dans la wilaya de Béjaia. Voilà que les autorités réagissent enfin. Une opération coup de poing a été lancée par la gendarmerie nationale a fin de mettre fin aux activités des cabarets clandestins.

En effet, une importante opération est menée aujourd’hui par les services de la gendarmerie nationale. Cette opération qui vise à mettre fin aux activités des bars et des cabarets illicites au niveau du village touristique de Boulimate, qui se trouve dans la côte ouest de Béjaia, à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya.

Plus de 300 gendarme du groupement d’intervention ont été mobilisé ce matin. Cette opération est une réponse aux protestations des habitants de la région qui ont procédé à la fermeture de la RN 24 pendant 5 jours consécutifs. Les protestataires étaient clairs sur leurs revendications : « les bars et les cabarets illicites doivent être fermés, sinon la route ne rouvrira pas », avait indiqué un habitant de la région au microphone de Bérbére TV.

Par ailleurs, les habitants de la région précisent qu’ils ne s’agirent que des cabarets et des discothèques qui ont été ouvert clandestinement, et sans aucune autorisation préalable. La côte ouest de Béjaia a connu une prolifération sans précédent des « boites de nuit » clandestines pendant les 20 dernières années. L’absence de la loi, de l’ordre et de l’encadrement a fait de la région un vrai nid de débauche, de drogue et de prostitution.

Les appels de la population locale ont enfin été entendu par les autorités. Les protestataires ont d’ailleurs déploré l’absence de ces dernières pendant plusieurs années et le mutisme des élus, qui ont fait la sourde oreille pendant les cinq jours de la fermeture de la RN 24.