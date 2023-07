« Ça puait de partout à l’hôtel », Oukidja dévoile les dessous du séjour des Verts au Cameroun

L’ancien portier de l’équipe d’Algérie, Alexandre Oukidja, revient sur l’épisode désastreux de la CAN 2021 au Cameroun. Éliminés dès le premier tour, les Verts n’ont pas pu défendre leur titre jusqu’au bout de la compétition.

Ainsi, cette Coupe d’Afrique 2021 est l’un des souvenirs les plus affligeants de l’histoire de la sélection nationale.

Dans un live sur une plateforme Twitch, le gardien de but retraité des Fennecs a dit, « La CAN 2021 était une catastrophe. Avec les difficultés qu’on a eues suite au Covid, c’était désastreux. » explique-t-il.

Malgré son statut de favori, l’Algérie n’a réussi à décrocher aucune victoire lors des trois matchs qu’elle a disputés à Douala.

Pire encore, les Verts, et malgré un effectif bien garni, n’ont inscrit qu’un seul but. Alexandre Oukidja indique, « J’ai demandé aux anciens de l’équipe nationale, tels que Slimani et Mandi, ils m’ont dit que c’était la pire CAN qu’il avait vu » ajoute-t-il.

CAN 2021 : une organisation pas digne d’une compétition continentale

Dans ce live, Oukidja est revenu sur le volet organisationnel de la compétition, « Il y avait une odeur bizarre dans les couloirs de l’hôtel. Ça puait de partout. Ça sentait mauvais. » dit-il.

Par ailleurs, Oukidja a expliqué les raisons des absences imprévues des joueurs algériens à la veille des rencontres, « Les Camerounais avaient zéro cas de Covid. Par contre, nous, c’était toujours un qui chopé le virus. C’était bizarre. Mais cela n’explique pas tout, car on n’a pas fait une bonne CAN » affirme-t-il.