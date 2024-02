Les Spirit Awards se tiennent chaque année aux USA et récompensent les films dits « indépendants » et les réalisations qui passent, généralement, inaperçues auprès des grands événements cinématographiques, dans les quatre coins du monde.

Cette année, cet événement se tiendra du 25 au 26 février 2024, aux USA. En cette occasion, les organisateurs des Film Independant Spirits Awards ont dévoilé le palmarès 2024 qui décrocheront l’une des récompenses décernées le jour de la cérémonie.

« Bye Bye Tibériade » : l’album famille et le livre de l’histoire de Lina Soualem

Parmi les films et réalisations nominés pour recevoir l’un des trophées des Film Independant Spirits Awards, figure le documentaire « Bye bye Tibériade », de la réalisatrice d’origine algérienne, Lina Soualem, qui concourt dans la catégorie du meilleur documentaire.

Dans « Bye Bye Tibériade », Lina Soualem fait le portrait de la lignée dont est issue sa mère, qui n’est autre que l’actrice Hiam Abbas. La réalisatrice de ce long-métrage raconte l’histoire d’une Palestine charnelle et tragique, l’histoire d’un pays privé de son identité.

Par ailleurs, ce documentaire représente aussi un film de famille et une collecte de souvenirs, fixés sur des pellicules, qui ravivent les joies et les douleurs du passé. Lina Soualem revient sur l’histoire d’une femme qui se résout à quitter son pays et sa famille pour échapper à son destin, qu’on lui a écrit.

« Leur Algérie » : le premier film de Lina Soualem

« Bye bye Tibériade » a déjà été primé à de nombreuses reprises, dans des événements internationaux, dont le festival du cinéma de Marrakech. Lina Soualem est aussi la réalisatrice du film » Leur Algérie », qui est sa première réalisation.

Le premier film de cette jeune réalisatrice, « Leur Algérie », sorti en 2021, racontait la séparation tardive de ses grands-parents, le père et la mère de l’acteur de Zinedine Soualem, qui avaient choisi de traverser la Méditerranée pour s’installer à Thiers.

