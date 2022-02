Buts ratés et équipe d’Algérie : quand Bencheikh défend Bounedjah

Le feuilleton Bounedjah ne cesse de faire jaser en Algérie. Après une nouvelle contre-performance jeudi face au SC Qatar, l’équipe dans laquelle joue l’international algérien Djamel Benlamri, Baghdad Bounedjah est désormais la matière grasse de tous les médias.

Face au but, l’unique buteur face au Sénégal lors de la finale de la CAN 2019, ne semble pas avoir ses repères. C’est ce qu’a témoigné son dernier match qui s’inscrit dans une série de matchs où l’attaquant algérien passe complètement à côté de son sujet. Le but face à Umm Salal lors de la précédente journée du championnat Qatari n’a pas eu l’effet espéré par les fans de l’attaquant. C’était un but qui avait mis terme à une disette de près de 3 mois sans que le nom de l’attaquant d’Al Saad ne s’affiche sur le tableau d’affichage.

Les ratés de Bounedjah s’empilent, ses sorties du terrain à chaque fois que son entraîneur le substitut font couler de l’ancre, mais ce ne sont pas des raisons pour qu’il se trouve seul face aux canons des journalistes, c’est ce que confirme un ancien international algérien.

Ali Benchikh prend la défense de Baghdad Bounedjah

Invité lors d’un plateau télévisé de la chaîne algérienne El Haddaf, l’ancien joueur du Mouloudia d’Alger a refusé catégoriquement de critiquer l’attaquant algérien. Qualifié de joueur en fin de carrière, en manque de confiance et d’attaquant terminé, Ali Benchikh défend farouchement le natif d’Oran en estimant : « qu’il faut faire rappeler les choses et que la responsabilité de la dernière élimination des verts est collective et que Bounedjah n’est pas le seul qui a affiché un niveau inférieur à la moyenne »

Benchikh a signalé que le problème de l’équipe d’Algérie est dans l’animation offensive et défensive du jeu. « Si Bounedjah n’est pas bon, il faut se questionner d’abord sur l’animation du jeu par les milieux de terrain, certes, on peut subsister Bounedjah, mais si l’équipe nationale reste sans fond de jeu, le résultat sera le même », a-t-il dit.

« Il faut que l’équipe propose une prestation cohérente dans tous les secteurs du jeu, le milieu de terrain doit être plus créatif et les ailiers, Mahrez et Belaili, doivent épauler les attaquants et les milieux de terrain, Bennacer fait un travail colossal, mais il est seul », a ajouté Bencheikh.

Avant de conclure en signalant le rôle important de Bounedjah dans l’abattage offensif. « Bounedjah s’avère excellent dans la remise du ballon, il pèse sur les défenses et il se révèle précieux dans cet exercice, mais ce travail doit être accompagné par une relance sans approche de la part de nos défenseurs », a-t-il estimé.

L’attaque algérienne est attendue

La renommée des joueurs algériens sur le papier n’a pas permis aux hommes de Djamal Belmadi de faire porter l’équipe à la place qui lui sied et a même donné le sentiment que les verts sont orphelins en attaque. Lors de la CAN 2022, l’Algérie n’a pu sortir qu’avec un seul but sur 3 matchs. Ce but a été l’œuvre d’un milieu de terrain remplaçant à l’image de Sofiane Bendebka, c’est ce qui a fait installer le doute dans le secteur offensif des verts.

Habitués à faire exploser les défenses adverses, les attaquants algériens étaient l’ombre d’eux même au Cameroun. Les coéquipiers de Riyad Mahrez seront attendus au tournant lors de la prochaine échéance face aux Lions Indomptables, double confrontation dont la première manche se déroulera le vendredi 25 mars 2022 à 18 h sur un terrain qui a été cauchemardesque pour les Fennecs, à savoir, le Japoma Stadium à Douala. Les verts seront dans l’obligation de faire un résultat positif qui facilitera la tâche en match retour à Blida le mardi 29 mars prochain à 20 h 30.