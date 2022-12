Buts historiques : 2 Algériens parmi les légendes

Plein d’émotions et de rebondissements, un match de foot a plus de saveur avec les buts. Or, certains buts ont marqué l’histoire du football plus que d’autres.

Spécialisé dans le contenu footballistique, la chaîne YouTube, Contes de foot, a fait une compilation des buts qui se sont gravés dans l’histoire du ballon rond à jamais.

Au nombre de 25, du buteur légendaire de Maradona en 1986, au but de Cristiano Ronaldo en 2018, en passant par la reprise de volée de Zinédine Zidane en 2002, on y trouve 2 buts qui ont porté la signature de deux internationaux algériens. Ainsi, classés dans un ordre chronologique, le premier but algérien qui a marqué l’histoire du football selon la chaîne Contes foot est la talonnade de l’ex-sélectionneur algérien et joueur du FC Porto, Rabah Madjer.

« Stade du Prater, Vienne. 1987. La Panenka est née 10 ans plus tôt, la Madjer, quant à elle, est née le 27 mai 1987 un soir de finale de Coupe d’Europe. Le Bayern Munich était en passe de remporter la compétition. Sauf que Rabah Madjer va en décider autrement. » explique-t-il

Il poursuit « Un but en talonnade rentée dans l’histoire à 10 minutes de la fin la rencontre. Un mouvement intronisé dans le champ lexical footballistique depuis cette belle soirée de Vienne. Porto remporte le match 2-1 et soulève la première de ses deux Ligues des Champions avant celle de 2004. » dit-il en commentant le fameux but de Madjer.



L’autre but algérien qui a marqué l’histoire du football est bien connu du public puisqu’il date de 2019. Sans surprise, c’est le fameux somptueux coup franc de Riyad Mahrez avec l’équipe d’Algérie face au Nigéria en 1/2 finale de la CAN 2019.

« Quasiment 30 ans que les Algériens attendaient de retrouver le bonheur de soulever la Coupe d’Afrique des Nations. Une victoire en finale face au Sénégal 1-0, mais avant cela, le but de la qualification en finale contre le Nigeria en 1/2 sur un coup franc surpuissant de Riyad Mahrez qui a fait trembler tous les supporters des Fennecs. » indique-t-il.



Le Youtubeur ajoute « Une victoire magnifique au bout du temps additionnel à la 90+5 minute qui permet à l’équipe d’Algérie de remporter sa deuxième couronne sur le continent africain. Une belle récompense pour cette génération algérienne privée du Mondial 2018 et de la prochaine édition au Qatar. » explique Contes foot sur sa chaîne YouTube.

Les 25 buts qui ont marqué l’histoire selon Contes foot