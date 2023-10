Buteur face au PSG, Gouiri revient une nouvelle fois sur choix d’opter pour l’Algérie

Amine Gouiri a renoué avec les filets, en inscrivant un but face au PSG. Le néo-international algérien revient, une nouvelle fois, sur son choix d’opter pour les Verts.

Le Stade Rennais a affronté hier soir le Paris Saint-Germain. Amine Gouiri a débuté le match à partir du banc des remplaçants. Incorporé lors de la deuxième mi-temps, il a réussi à réduire le score sur une jolie tête. Mais cela n’a pas suffi à son équipe pour gagner. En effet, elle s’est inclinée dans son antre sur le score de trois buts à un.

Le plus important pour le néo-international algérien, c’est de renouer avec les filets après plusieurs matchs de disette. Comme il l’a confié la semaine passée, son annonce d’opter pour l’équipe d’Algérie l’a, visiblement, complètement libéré. On espère que ce but en appellera d’autres lors des prochains rendez-vous.

« Enthousiaste de commencer l’aventure avec les Verts »

A l’issue du match Rennes-PSG, Amine Gouiri a été interviewé par le journaliste de beIN Sports. Le jeune attaquant de 23 ans parle principalement de son choix d’opter pour l’équipe d’Algérie.

« Après de longues discussions avec Belmadi et la FAF, et mûres réflexions, j’ai décidé de jouer pour l’Algérie. J’ai aussi concerté ma famille qui m’a encouragé d’opter pour la sélection de mon pays d’origine. C’est un choix par conviction. Je suis enthousiaste de commencer cette nouvelle aventure et jouer devant le public algérien ». Dira-t-il d’emblée.

Celui qui a disputé l’Euro 2023 avec l’équipe de France U23 se dit déterminé d’apporter le plus escompté. « Je suis content de recevoir ma première convocation chez les Verts. Je suis à la disposition du sélectionneur national et prêt à jouer là où il voudra. Je suis aussi déterminé d’apporter le plus escompté ».

Enfin, il lance un appel aux supporters algériens. « Ils m’ont souhaité la bienvenue, ça m’a fait énormément plaisir. Je ferai de mon mieux pour ne pas les décevoir et les rendre fier ».