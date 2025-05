Buteur, Belaïli propulse l’EST en 1/2 finale de la Coupe de Tunisie (vidéo)

L’Espérance Sportive de Tunis s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie après sa victoire convaincante (3-1) contre l’ES Zarzis. Youcef Belaïli a été le grand artisan de ce succès, en étant l’auteur d’un but.

Lancé en profondeur, le joueur algérien n’a pas raté son face à face avec le portier adverse, en ouvrant le score dès la 6e minute de jeu. Un but qui

À 33 ans, l’attaquant algérien continue d’impressionner avec des statistiques remarquables : 17 buts et 6 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues. Ces performances confirment son statut de leader offensif au sein de l’équipe tunisoise.

Dans les autres rencontres des quarts de finale, l’US Monastir a dominé le Club Africain (3-0), tandis que Ben Guerdane s’est imposé face à Gafsa dans un match serré (3-2). La dernière place en demi-finale se disputera entre l’ES Sahel et le Stade Tunisien.

Cette qualification renforce les ambitions de l’ES Tunis dans cette compétition, portée par un Belaïli en grande forme qui continue de démontrer son importance capitale dans le dispositif offensif de l’équipe.

Le roi algérien a encore frappé dans cette 1/4 de finale pour ouvrir le score ! 🇩🇿 👑 Encore un assist pour Jebali ! 👏 pic.twitter.com/790cGnXFKh — Espérance Time (@EsperanceTime_) May 18, 2025

Mahrez s’offre un bijou avec Al-Ahli Saudi

Riyad Mahrez continue d’impressionner en Saudi Pro League sous les couleurs d’Al Ahli. Lors de la rencontre face à Al Kholood, 13e du championnat, l’international algérien a une nouvelle fois démontré tout son talent sur coup de pied arrêté.

Dans une rencontre largement dominée par son équipe (victoire 4-1), l’ancien joueur de Manchester City a inscrit un but spectaculaire peu après l’heure de jeu. Sa frappe puissante et précise, caractéristique de son style, a terminé sa course dans les filets après avoir heurté le poteau gauche du gardien adverse.

Cette réalisation confirme la bonne forme de Mahrez depuis son arrivée en Arabie Saoudite. Une nouvelle encourageante pour l’équipe nationale d’Algérie, qui pourra compter sur un joueur en pleine confiance lors des prochains rassemblements internationaux.

Cette performance illustre parfaitement l’adaptation réussie de l’ancien joueur de Leicester à son nouveau championnat, prouvant qu’il reste l’un des spécialistes les plus redoutables sur coups de pied arrêtés, même loin des terrains européens.