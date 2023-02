Buteur avec l’USMA sur pénalty : Mahious répond aux détracteurs

Aïmen Mahious a répondu aux détracteurs cet après-midi. En effet, il a exécuté un pénalty avec son équipe l’USM Alger, sans changer sa manière de tirer.

La sélection nationale A’ est passée à côté d’un autre exploit samedi dernier, à l’occasion de la finale du Championnat d’Afrique des Nations 2022. En effet, elle s’est inclinée face à son homologue sénégalaise aux tirs au but (4-5). Mais le joueur qui a fait l’objet de plusieurs critiques, c’est évidemment Aïmen Mahious. Nombreux sont ceux qui lui ont reproché la façon par laquelle il a exécuté son tir au but.

Certes, l’attaquant de 25 ans s’est excusé auprès de tout le monde à l’issu de la finale. Même les plus grands joueurs au monde ont raté leur tir au but dans un finale, mais le joueur de l’EN A’ n’a pas été épargné par les critiques, au point ou il a fait l’objet d’une grand moquerie sur les différents réseaux sociaux.

Mahious décidé de ne plus changer sa façon de tirer les pénaltys ?

Après la fin du CHAN-2022, Aïmen Mahious, tout comme ses coéquipiers, est retourné à son équipe l’USM Alger. Considéré comme un élément incontournable au sein de son équipe, il a été aligné parmi le onze de départ cet après-midi, à l’occasion du match face au RC Arba, pour le compte de la mise à jour de la 11e journée de la Ligue 1 Mobilis.

On jouait la 63e minute, l’USMA profite d’un pénalty. Mahious l’exécute et réussit à le transformer en but. Mais le fait marquant, c’est qu’il a tiré le pénalty de sa façon habituel. Mieux, il a réussi à mettre le gardien de but adverse en contre pied. Ainsi, l’attaquant usmiste aura répondu à sa manière aux détracteurs. Apparemment, il est décidé de ne plus jamais changer sa façon par laquelle il exécute les pénaltys.