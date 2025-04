Bus du Mouloudia incendié et violence dans les stades : Sadi réagit enfin

Des supporters du Mouloudia d’Alger ont été sauvagement agressés à Ms’ila dans leur route de Biskra vers la capitale, après avoir assisté au match ayant opposé leur équipe favorite à l’USB. Le président de la Fédération algérienne de football a provoqué une réunion d’urgence avec les présidents des clubs de Ligue 1 mardi.

Le MC Alger a affronté avant-hier l’US Biskra, dans le cadre de la 23e journée de la Ligue 1. Il s’est imposé sur le score de deux buts à un, réconfortant ainsi sa place à la tête du classement général du championnat.

Un match marqué par une présence en force des supporters mouloudéens au stade d’El-Alia. Mais à leur retour à Alger, ils ont vécu l’enfer dans leur route, plus exactement dans la ville Ben Srour dans la wilaya de M’sila. En effet, de graves incidents se sont soldés par des agressions et l’incendie total de plusieurs bus qui transportaient les supporters.

Sur les réseaux sociaux, dans les premières heures de dimanche, des activistes ont partagé de nombreuses photos et vidéos. Ces dernières montrent plusieurs supporters blessés à différents degrés de gravité, des bus vandalisés suite à des jets de pierres et divers projectiles et deux bus transportant des supporters du Mouloudia complètement incendiés.

Plusieurs versions circulent concernant les causes de ces affrontements. Les séquences vidéo diffusées montrent les bus transportant les supporters du Mouloudia pris pour cible par divers projectiles, notamment des pierres et des feux d’artifice dangereux.

لا حول ولا قوة إلا بالله

أنصار مولودية الجزائر يعيشون الجحيم في طريق العودة pic.twitter.com/WBGDsHLT6Z — MCA Insider ⭐️ (@MCA_Insider) April 19, 2025

Sadi provoque une réunion d’urgence

L’agression sauvage à l’encontre des supporters du Mouloudia à M’sila intervient au lendemain des incidents ayant émaillé la fin du match USM Khenchela-Paradou AC. Cela a suscité la réaction de la Fédération algérienne de football. En effet, Walid Sadi a provoqué une réunion d’urgence avec les présidents de clubs de Ligue 1, prévue mardi.

« Le Président de la Fédération Algérienne de Football, M. Walid Sadi, convoque une réunion d’urgence ce mardi avec l’ensemble des présidents des clubs de la ligue professionnelle », a annoncé l’Instance fédérale sur son site officiel.

« Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une escalade préoccupante de la violence et des discours incitant à la haine dans les stades. À l’approche de la dernière ligne droite du championnat, la responsabilité de chaque acteur du football national est plus que jamais engagée pour garantir le bon déroulement de la compétition dans le respect des règles et des valeurs du sport », a-t-elle précisé.

« La Fédération algérienne réaffirme son engagement total en faveur de l’éthique sportive et du fair-play, et appelle à l’unité, à la retenue et à un sens élevé des responsabilités de la part de tous les intervenants », conclut le communiqué.