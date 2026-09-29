Burundi 2 – Algérie 2 : Hemdani face à un grand chantier

Le match Burundi-Algérie, disputé à Bujumbura pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2027, s’est soldé sur un score de parité de deux buts partout. Un nul qui laisse un gout d’inachevé pour les Verts, au terme d’un match où leur rendement était loin des attentes. Du pain sur la planche pour le nouveau sélectionneur national Brahim Hemdani.

Une entame catastrophique des Verts

Pour revenir à la physionomie de la rencontre, les « Hirondelles » font une entame en fanfare. Après un premier but de Chaïbi contre son propre camp (2′), Girumugisha réussira à doubler la mise (12′).

Deux buts qui feront réagir les Verts. Certes, ils dominent au long et au large, mais sans efficacité. Après une forte pression sur les bois adverses, les efforts des protégés de Hemdani seront enfin récompensés. Sur un bon travail collectif, Belloumi réussira enfin à débloquer la situation, en réduisant la marque (30′).

Pour le dernier quart, on ne verra rien des deux côtés. Et c’est donc sur le score de deux buts à un en faveur du Burundi que l’arbitre renvoie les vingt-deux acteurs aux vestiaires, au terme d’une première mi-temps où les Fennecs sont passés complètement à côté.

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Un retour prometteur mais insuffisant

Après la pause citron, le rythme de la rencontre baisse d’un cran. Les Verts poursuivent leur domination, mais sans parvenir à désaxer la défense adverse.

On joue la 63e minute, Boulbina sur un coup de génie réussit à remettre les pendules à l’heure. En effet, son coup franc bien botté ne laisse aucune chance au gardien de but adverse.

Côté burundais, pas de riposte. Les Algériens, visiblement affectés par l’humidité et le mauvais état de la pelouse synthétique, ne vont pas s’aventurer trop en attaque. Le sélectionneur national incorpore Amoura et Bakrar afin d’apporter du punch au compartiment offensif, mais ces changements ne vont rien apporter. L’attaque de l’équipe d’Algérie peine toujours à trouver la faille face à une défense solide et bien regroupée.

Un nul frustrant pour les Verts

Lors des dix dernières minutes, les locaux se procurent des occasions qui donnent des sueurs froides aux Algériens. L’arbitre ajoute quatre minutes de temps additionnel, qui ne suffiront pas aux coéquipiers de Maza de prendre l’avantage au score, malgré une occasion dangereuse suite à un bon travail collectif, où le tir de Hadjam passe juste à côté du poteau droit du portier adverse.

C’est donc sur le score de parité de deux partout que l’arbitre donne le coup de sifflet final. Un nul au goût de défaite pour l’équipe nationale, face à un modeste adversaire (143e au classement mondial) et dans un match où elle pouvait espérer mieux.

Visiblement, un grand chantier attend le nouveau sélectionneur national Brahim Hemdani. Des réglages à parfaire et des lacunes à combler en prévision de la suite des éliminatoires.

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