Burundi – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaines voir le match ?

Opposée au Burundi pour la deuxième journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2027, la sélection algérienne veut enchaîner un second succès et creuser l’écart en tête.

L’EN arrive en Afrique de l’Est avec trois points en poche et le moral haut. Vendredi, au stade Hocine Aït-Ahmed, la sélection s’est imposée 3-1 devant la Zambie, un premier succès obtenu pour les débuts de Brahim Hemdani sur le banc national.

Cette victoire, construite sur une ouverture du score express de Jaouen Hadjam puis parachevée par Ibrahim Maza et Anis Hadj Moussa, a placé les Verts en tête du groupe I. À l’issue du match, le sélectionneur avait salué la détermination de son groupe tout en regrettant que son équipe n’ait pas tué le match plus tôt.

Le staff devra composer sans Amine Gouiri, sorti sur blessure à la 18e minute face aux Zambiens. Un contretemps qui rebat les cartes dans le secteur offensif, où Amin Chiakha et Mohamed-Bachir Belloumi peuvent profiter de l’occasion.

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Le Burundi sous pression avant de recevoir l’Algérie

En face, la situation est bien différente. Classée 142e au dernier pointage FIFA, la sélection burundaise a raté son entrée dans la compétition en s’inclinant sur le plus petit des scores à Lomé face au Togo (1-0).

Ce revers inaugural oblige les hôtes à réagir immédiatement devant leur public. Une deuxième défaite compromettrait sérieusement leurs chances, sachant que seules deux places qualificatives seront distribuées dans cette poule. Le Burundi jouera donc crânement sa chance, ce qui pourrait offrir des espaces aux attaquants algériens.

La CAF a confié la direction de cette rencontre à des officiels du Botswana. Thabang Ketshabile sera au sifflet, épaulé sur les lignes de touche par Kegakologetswe Lucky et Gaselame Molefe. Gaolaolwe Kethobogile, également botswanais, occupera le rôle de quatrième arbitre.

Dans l’autre affiche du groupe, la Zambie tentera de se relancer à domicile. Les Chipolopolo reçoivent le Togo à Lusaka à partir de 17h00, un duel qui pèsera lourd dans la hiérarchie de la poule.

La télévision nationale ne diffusera pas le match

Le match débutera à 15h, 14h heure algérienne, soit en plein milieu de la journée de travail. Un créneau qui arrange peu de monde côté algérien, alors que la première sortie des Verts s’était déroulée en soirée devant un stade comble à Tizi-Ouzou.

Autre contrariété pour les téléspectateurs : la télévision nationale ne diffusera finalement pas la rencontre. Les droits pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient appartiennent en exclusivité à beIN Sports, qui proposera le match sur beIN Sports 2 (MENA) via Nilesat, ainsi que sur beIN Sports 2 en France. Ceux qui avaient l’habitude de suivre les rencontres sur les canaux publics, comme ce fut le cas pour la réception de la Zambie, devront donc changer leurs plans.

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