Burundi – Algérie : chaleur, horaire, pelouse… les pièges qui attendent les Verts à Bujumbura

Sur le papier, l’Algérie n’a rien à craindre du Burundi, ce mardi après-midi à Bujumbura, pour la deuxième journée du groupe I des qualifications à la CAN 2027. Dans les faits, Brahim Hemdani aborde ce déplacement avec un effectif rogné, une charnière de jeunes sans repères continentaux et un environnement conçu pour user les organismes. Le vrai adversaire des Verts n’est peut-être pas en face.

Un effectif réduit et sans repères, la première difficulté

Le sélectionneur n’a fait voyager que 24 joueurs, privé de trois éléments : Rayan Aït-Nouri et Amine Gouiri ne sont pas du contingent, après le forfait de Nabil Bentaleb avant même le rassemblement. Dans des conditions aussi exigeantes, ces absences réduisent d’autant la marge de manœuvre pour faire tourner.

Plus délicat encore : quatorze joueurs du groupe n’ont jamais disputé la moindre minute en Afrique subsaharienne sous le maillot des A, hors Afrique du Nord. Parmi eux, deux hommes forts du succès inaugural contre la Zambie, le meneur Ibrahim Maza et l’ailier Anis Hadj Moussa. Pour une génération biberonnée aux pelouses européennes, Bujumbura est une découverte autant qu’un examen — exactement le type de rendez-vous où Hemdani, qui répète depuis sa nomination qu’il faut « d’abord valider le ticket avant de parler d’ambition », jugera le caractère de son groupe.

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Une chaleur d’après-midi qui va dicter le coaching

Le coup d’envoi à 15h locales (14h en Algérie) est le premier facteur aggravant. En plein cœur de l’après-midi, sous un soleil au zénith, avec 30 à 32 degrés et l’humidité lourde du climat équatorial burundais, la récupération entre les efforts devient un casse-tête. On est loin des conditions de la première sortie : face à la Zambie, à Tizi Ouzou, les Verts avaient évolué en soirée, au frais, et s’étaient imposés 3-1 pour prendre la tête du groupe.

Ce cocktail chaleur-humidité ne relève pas du détail. Le syndicat mondial des joueurs réclamait déjà le report des matchs au-delà de 28 degrés avant le Mondial des clubs 2025 ; la FIFA a préféré imposer des pauses de rafraîchissement, testées lors du dernier Mondial des sélections. Concrètement, Hemdani devra sans doute revoir sa gestion : rythme maîtrisé en première période, cinq changements utilisés bien plus tôt qu’à l’accoutumée, et une rotation quasi imposée par le thermomètre plutôt que par ses seuls choix tactiques.

Le synthétique du stade Intwari, un risque à assumer

À la chaleur s’ajoute la surface. La pelouse du stade Intwari est entièrement artificielle, un revêtement que les études associent à un surcroît de pépins musculaires et articulaires par rapport au gazon naturel. En pleine saison européenne, où chaque joueur doit répondre à son club dès le week-end suivant, ce paramètre pèse lourd dans les calculs du staff.

Cette méfiance envers le synthétique se partage d’ailleurs au plus haut niveau du continent. En Égypte, Mohamed Salah aurait lui-même demandé à faire l’impasse sur le déplacement des Pharaons au Soudan du Sud, programmé le même jour, pour une raison identique. De quoi rappeler que la prudence des Verts n’a rien d’un caprice, et qu’un résultat pris sans dégât physique vaudra presque autant que les trois points.

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Un succès pour prendre le large dans le groupe I

Reste l’essentiel : le classement. Leaders après leur victoire contre la Zambie, les Verts tiennent là l’occasion de creuser l’écart dans la course aux deux billets qualificatifs du groupe I. Un succès à Bujumbura, malgré tout ce qui s’y oppose, installerait l’Algérie dans une position très confortable pour la suite.

C’est là que se mesure la solidité d’un projet naissant. Gagner un match qu’on doit gagner, dans des conditions faites pour vous faire trébucher, en dit souvent plus long qu’une large victoire à domicile.

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